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3大手搖飲店吃得到「霜淇淋」！口味一次看　還能加珍珠、芝麻凍

▲▼十盛「重乳霜淇淋」。（圖／記者蕭筠攝）

▲3大手搖飲店吃得到限定霜淇淋。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

把握好天氣！《ETtoday新聞雲》整理吃得到「霜淇淋」的3大手搖飲品牌，包括紅茶、生乳霜淇淋通通有，且根據季節還有不同水果口味霜淇淋，嗜冰者趕緊收。

▲▼鶴茶樓西門誠品店推限定鶴頂紅茶霜淇淋。（圖／記者蕭筠攝）

▲鶴茶樓西門誠品店限定吃鶴頂紅茶霜淇淋。（圖／記者蕭筠攝）

●鶴茶樓
鶴茶樓西門誠品店限定販售「鶴頂紅茶霜淇淋」，選用人氣招牌鶴頂紅茶粉入料，搭配生乳製成霜淇淋，有別於一般茶霜淇淋，特意加入更多茶粉，每一口都能吃到濃郁紅茶香，每杯售價60元。

同步提供「鶴頂凍感霜淇淋」選擇，除了可以吃到鶴頂紅茶霜淇淋外，底下還放了凍類配料，有5款凍類任選包括芝麻凍、杏仁凍、鶴頂紅茶凍、桂香烏龍凍、鴛鴦凍（芝麻糊凍+杏仁凍），售價70元。

▲▼大苑子販售草莓系列霜淇淋。（圖／大苑子提供）

▲大苑子草莓系列霜淇淋期間限定，售完為止。（圖／大苑子提供）

●大苑子
大苑子市府夢想店限定販售「草莓鮮乳霜淇淋」，嚴選香甜大湖鮮凍草莓結合特A級許慶良鮮乳製成，每一口都能吃到濃郁草莓香，售價110元，且根據不同水果季也會推出限定口味，像是甘梅芭樂霜淇淋、青森蘋果霜淇淋等。

加碼推出「莓好樂園聖代」，選用草莓霜淇淋做為基底，再放上OREO、脆迪酥點綴，還有草莓片及滿滿蜂蜜玉米脆片，5種口味層層堆疊， 售價189元；草莓系列爲期間限定，售完為止。

▲▼十盛「重乳霜淇淋」。（圖／記者蕭筠攝）

▲十盛共7門市吃得到「重乳霜淇淋」。（圖／記者蕭筠攝）

●十盛SHISHENG
十盛的「重乳霜淇淋」底層放進蜜漬琥珀珍珠，接著擠上滿滿濃郁重乳霜淇淋，最後搭配現刨黃金萊姆，售價69元，目前只在7家門市販售包括台北通化店、台北古亭店、桃園中正店、中壢中原店、中壢中央店、台中一中店、彰化民族店，若不想加珍珠、萊姆也可提前告知店員。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 霜淇淋 鶴茶樓 大苑子 十盛

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