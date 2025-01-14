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八里「遊艇自駕」快速上手！淡水河上乘風破浪　解鎖一日船長成就

▲▼淡水河一日船長！比開車還簡單的自駕課程　海風、夕陽一併享受。（圖／晴晴環遊世界日記授權提供）

▲淡水河上自駕遊艇體驗。（圖／晴晴環遊世界日記授權提供，下同，請勿隨意翻攝以免侵權）

實習記者黃鄒承恩／綜合報導

淡水八里玩遊艇自駕！這家遊艇俱樂部除了提供遊艇租賃、遊艇駕訓考照服務，更特別的是還有自駕體驗課可以參加。全程都有專業教練指導，就算是新手遊客也能快速上手，在淡水河上解鎖「一日船長」的獨特體驗。

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▲▼淡水河一日船長！比開車還簡單的自駕課程　海風、夕陽一併享受。（圖／晴晴環遊世界日記授權提供）

▲「海翼遊艇俱樂部」位於港口旁的建築，還提供寬版划水、快艇衝浪、水翼體驗等水上活動。

▲▼淡水河一日船長！比開車還簡單的自駕課程　海風、夕陽一併享受。（圖／晴晴環遊世界日記授權提供）

▲一台遊艇、遊艇維護及船位的費用都相當可觀，因此租賃會是一項好選擇。

輕鬆體驗遊艇駕駛
海翼遊艇俱樂部位於八里，過去是北台灣重要的造船發源地，現在已成為水上活動的景點之一。俱樂部提供的「遊艇自駕體驗課程」包含駕駛技術教學、安全知識及航海基本概念等。在專業教練的陪同下，可以親手駕駛遊艇，感受在淡水河上乘風破浪的樂趣。

▲▼淡水河一日船長！比開車還簡單的自駕課程　海風、夕陽一併享受。（圖／晴晴環遊世界日記授權提供）

▲準備出航。

▲▼淡水河一日船長！比開車還簡單的自駕課程　海風、夕陽一併享受。（圖／晴晴環遊世界日記授權提供）

▲教練將遊艇駛離港口後，就馬上到了駕駛教學的部分。

▲▼淡水河一日船長！比開車還簡單的自駕課程　海風、夕陽一併享受。（圖／晴晴環遊世界日記授權提供）

▲駕駛艙為360度的透明玻璃，且艙內可以坐下三個人。

▲▼淡水河一日船長！比開車還簡單的自駕課程　海風、夕陽一併享受。（圖／晴晴環遊世界日記授權提供）

▲自駕過程中，教練也會在一旁細心指導。

▲▼淡水河一日船長！比開車還簡單的自駕課程　海風、夕陽一併享受。（圖／晴晴環遊世界日記授權提供）

▲自駕過程還會學到一些基礎的航海知識，如船速單位「節 knot」以及利用聲納系統辨別深度等。

夕陽美景下的加持
除了駕駛體驗外，遊艇上也可以拍出超多美照。趁著夕陽斜照下的甲板以及淡水河的平靜水面，為整趟旅程添加了更多浪漫與愜意。這樣的水上休閒活動非常適合朋友、家人一同體驗，同時俱樂部也開放學童（建議12歲以上）、中小型寵物同行。

▲▼淡水河一日船長！比開車還簡單的自駕課程　海風、夕陽一併享受。（圖／晴晴環遊世界日記授權提供）

▲三人一路從八里港口駕駛至淡水捷運站，又開往漁人碼頭，非常有趣。

▲▼淡水河一日船長！比開車還簡單的自駕課程　海風、夕陽一併享受。（圖／晴晴環遊世界日記授權提供）

▲太陽露臉，加上沿途風光非常放鬆、享受。

開船體驗遠離生活煩悶
遊艇駕駛證照通常需要高額費用及長時間學習，但透過此類短期自駕課程，讓更多人能以低門檻接觸遊艇生活。如果想要遠離都市壓力，享受水上活動的獨特樂趣，遊艇自駕體驗絕對值得一試。體驗價為1小時3600元，可攜伴3位以內一同體驗，當月壽星同行享8折優惠，平日上午時段則享9折優惠。

海翼遊艇俱樂部

地址：新北市八里區龍米路一段170號
電話： 0985－498231
營業時間：08：00－17：00

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