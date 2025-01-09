匯集拉麵、撈麵與米線　米其林星廚推出全新亞洲風味麵吧

▲米其林星廚林明健推出全新亞洲風味麵吧。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

繼主打亞洲新潮料理的「Golden」及餐酒館「Afterglo」，米其林星廚林明健新年度再開新餐廳「LITTLE LAM NOODLE BAR」，提供拉麵、撈麵、越南米線等特色麵食。

米其林星廚林明健將兒時期待父親下班回家炒牛河的溫暖回憶，及為人父後為兒女煮麵的心意，透過全新打造進駐「春大直」的LITTLE LAM NOODLE BAR，傳遞給每一位客人。他以Fine Dining的標準、法式料理工序的講究，提供星馬、日式、越南等風味的特色麵食，單點360元起。

▲順化香辣牛肉麵搭A套餐。（圖／業者提供）

LITTLE LAM菜單上的「順化香辣牛肉麵」及「雞白湯拉麵」，分別擁有鮮辣及濃醇湯頭。順化香辣牛肉麵將牛小排、牛尾、豬腳、香茅、檸檬葉、蝦醬、蔬菜、胭脂樹籽等熬煮湯底，加入自製朝天椒辣椒醬，搭佐脂香肉嫩A5和牛、慢燉牛臉頰、富含膠質的豬腳，以及柔嫩鴨血。

▲雞白湯拉麵。（圖／業者提供）

雞白湯拉麵將整隻紅羽土雞加入大量蔬菜大火熬煮5小時，造就乳化白湯，入口感受滿滿膠原蛋白的潤澤感。選用頂級北海道春小麥製成春よ戀生拉麵，彈牙Q軟帶有麥香隱味，充分吸附濃香雞湯，搭佐香醇柔嫩紹興醉雞、手工雞肉丸、黑木耳。

▲番茄海鮮米線搭B套餐。（圖／業者提供）

番茄海鮮米線則是越南街頭美食升級版，以熬煮法式龍蝦湯的工序製作，炒香龍蝦頭及胭脂蝦頭、蔬菜、番茄糊加入豬大骨湯熬煮，浸漬羅望子帶出番茄酸香，越南螃蟹醬增添厚實鮮味。爽口米線襯以酸鮮湯頭，佐手工花枝丸、蝦丸、中卷。

▲黑胡椒鮮蝦撈麵。（圖／業者提供）

黑胡椒鮮蝦撈麵融合新加坡的黑胡椒香辣蟹與香港鮮蝦撈麵，打碎黑胡椒粒加入大量老薑、蔥蒜、豆豉、甜醬油、淡醬油等炒製黑胡椒醬。使用日本山茶花麵粉製成無雙生麵，略粗麵體更能扒附醬汁，再搭佐肥美鮮蝦。

除了單點，4款麵食都可升級套餐，LITTLE LAM同時提供多樣小菜，從港式滷味、雲吞到日韓小菜及越南小吃都有，售價45元至220元。其中干貝花枝雲吞以紅油抄手為靈感，Q彈細柔雲吞皮包覆干貝花枝內餡，沾佐加入新竹福源花生醬與辣椒等調製的香辣花生醬；牛三寶以特製叉燒汁慢滷牛腱、牛肚、牛筋，醬色誘人。

▲雙月食品社蛤蜊燉雞湯。（圖／記者黃士原攝）

另外，連續7年米其林必比登推介的人氣店家「雙月食品社」，除了在大台北區持續展店，也開始往其他縣市拓展版圖，繼桃機店、基隆店後，接下來將首度插旗新竹，竹北店預計明年4月開幕。

雙月食品社以湯品聞名，招牌是蛤蜊燉雞湯、元氣鱸魚湯。社長賴永晟表示，雙月的初衷是希望讓客人走進店裡，彷彿回到家中，享用家人用心準備的料理，堅持使用每日產地直送的溫體仿土雞腿肉、台南虱目魚和台灣金目鱸魚排等新鮮食材。