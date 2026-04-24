跟團玩韓國買1送1「免萬元住5星飯店」　4大體育賽事門票開搶

▲濟州團體行程買一送一。（圖／可樂旅遊提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

可樂旅遊宣布即日起至5月26日推出線上旅展，規劃數量限定買一送一專區，飛韓國兩人同行1萬9888元起，還有暑假最高折萬元、全球郵輪早鳥最高省2萬，以及國外自由行最高折2999元、機票最高折999元等優惠。

可樂旅遊表示，2025年台灣赴韓國濟州的旅遊人次超越23萬、較前年成長了近5成，對此推出買一送一優惠回饋，「易起趣濟州5日」兩人同行1萬9888元起，平均每人不到萬元，除走訪神話世界，更入住配有主題公園、餐飲及購物場所的五星藍鼎酒店。

住南台灣的旅人則可選擇高雄出發「威風韓國5日」，入住五星飯店、搭乘濟扶島纜車，以及釜山多款指定團體行程，能大啖長腳蟹、乘坐海岸觀光列車、走訪甘川洞積木村，通通買一送一，兩人同行2萬7888元起。

▲玩馬來西亞體驗住海上Villa。

夏季最夯東南亞推出超優惠，多款馬來西亞5日遊產品1萬9988元起，能入住海上villa「黃金棕櫚渡假村」或「大紅花渡假村」。越南則有以巴拿山、會安古鎮聞名的中越，以及擁有「東方馬爾地夫」美稱的芽莊，指定行程2萬1800元起。

業者也針對親子旅遊祭出優惠，包含東京迪士尼樂園、關西日本環球影城、北陸立山黑部、北海道等相關大小朋友最愛的暑假行程，兒童不佔床全部最高減1萬元。

▲也有東京自由行優惠。

此外，線上旅展期間凡輸入優惠代碼，即可享國外自由行全線路每人折500元，推薦東京自由行未稅價1萬4388元起、韓國首爾／釜山未稅價6288元起、泰國曼谷未稅價8288元起。

國旅則推出一口價自由行商品，澎湖超值自由行3日3999元起，限時限量搶購；花蓮理想大地自由行2日，升等歡樂客房再贈送森光遊湖券，超優惠價2999元起；台東池上日暉渡假村自由行2日2999元起。

▲▼世界盃足球、四大網球公開賽是全球運動迷最想參與的盛會。

Klook則宣布擴大產品版圖，納入更多運動賽事體驗，並正式開售全球四大指標性體育盛事門票，包括2026世界盃足球賽、法國網球公開賽、溫布頓網球錦標賽及F1一級方程式賽車。透過串聯賽事門票與尊榮觀賽體驗，Klook將進一步提升產品豐富度，滿足旅客多元需求。

根據Klook《2026旅遊脈動大調查》，大型活動或賽事已成為旅遊規劃的重要動力。數據顯示，每5位旅客就有1位會以特定活動規劃整趟旅程，其中25%更以體育賽事為主要出遊動機。

▲F1賽事主題旅遊近年同樣備受台灣旅客喜愛。

在規劃行程時，91%旅客會從大型活動出發，延伸更完整的旅程，而非「看完即走」；41%旅客則會額外停留至少3天，探索當地景點與特色體驗。由於大型活動具高度即時性與不可錯過性，旅客決策也更為明確，近半數粉絲會提前1至6個月購買門票，留下更充裕的時間規劃後續旅遊安排，包括當地交通與各式行程體驗。

Klook表示，世界盃、法網、溫網與F1都是全球粉絲關注的指標性賽事，也逐漸成為旅遊的重要動機，透過平台整合，讓旅客從賽事購票、行程、交通一站式完成。如「2026 世界盃足球賽」將於6月11日至7月19日舉行，橫跨美國、加拿大與墨西哥共16座城市，為史上規模最大的一屆賽事，Klook提供世界盃官方VIP門票，包含視野絕佳的場邊位置、專屬觀賽空間、升級餐飲體驗等。

「2026 法國網球公開賽」則將於5月24日至6月7日在巴黎羅蘭·加洛斯球場（Roland Garros Stadium）舉行。Klook為官方合作夥伴，提供VIP門票，包含場邊優先座位、專屬觀賽空間與專屬通道、個人化迎賓服務及精選巴黎餐飲體驗。而「2026 溫布頓網球錦標賽」將於6月29日至7月12日在倫敦全英草地網球俱樂部舉行，平台提供最高級別的Debenture（債券）席位，涵蓋中央球場與第一球場，確保入場資格並享有優質觀賽視野。

至於今年F1一級方程式賽車賽季涵蓋全球24站賽事，Klook依各站賽事提供多元選擇，從一般看台座位到VIP方案，並包含單日通行證（含週五排位賽），讓不同需求的旅客皆可輕鬆參與。