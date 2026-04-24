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台北也有藍花楹！天母中山北路「浪漫亭」紫色花毯　花期剩一周

▲藍花楹矗立中山北路六段福林橋旁「浪漫亭」綠地，從四月中旬起持續綻開至今。（圖／公園處提供）

▲藍花楹矗立中山北路六段福林橋旁「浪漫亭」綠地，從四月中旬起持續綻開至今。（圖／公園處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

不只南投埔里的內埔飛場、嘉義北香湖公園看得到藍花楹，在台北天母，高大藍花楹矗立中山北路六段福林橋旁「浪漫亭」綠地，從四月中旬起持續綻開至今，花期約剩一周，但因連日降雨，花朵恐被打落鋪成花毯，呈現另一番浪漫景致。

▲藍花楹矗立中山北路六段福林橋旁「浪漫亭」綠地，從四月中旬起持續綻開至今。（圖／公園處提供）

▲浪漫亭綠地坐落於中山北路六段東側福國路口。
  
公園處表示，浪漫亭綠地坐落於中山北路六段東側福國路口，面積為832平方公尺，鄰近忠誠公園及忠誠路，是天母商圈的門戶。每到春末時刻，高聳的藍花楹開出紫色、鐘型的花朵，被風雨打落的花瓣，鋪成一片落英繽紛的景致；公園處表示，另外在中山北路7段141巷、北市立大學博愛校區也可見其蹤跡。

▲藍花楹矗立中山北路六段福林橋旁「浪漫亭」綠地，從四月中旬起持續綻開至今。（圖／公園處提供）

▲▼被風雨吹落的花瓣，形成落英繽紛的詩意景致，花期約剩下一周。

▲藍花楹矗立中山北路六段福林橋旁「浪漫亭」綠地，從四月中旬起持續綻開至今。（圖／公園處提供）

公園處園藝工程隊隊長楊國瑜表示，藍花楹屬紫葳科，與洋紅風鈴木、黃花風鈴木等同為常見觀賞花木，但其葉片並非掌狀，而是細緻的二回羽狀複葉，外型如羽毛般輕盈飄逸。相較於同樣具代表性的鳳凰木象徵盛夏與畢業季，藍花楹則在春末綻放藍紫色花海，搭配柔美葉形，為城市增添一抹清新浪漫，也讓人逐漸感受季節轉暖。

▲藍花楹矗立中山北路六段福林橋旁「浪漫亭」綠地，從四月中旬起持續綻開至今。（圖／公園處提供）

▲藍花楹屬紫葳科，與洋紅風鈴木、黃花風鈴木等同為常見觀賞花木。

此外，浪漫亭綠地內亦種植大型樟樹，賞花之餘還有機會看見青帶鳳蝶在樟樹嫩葉上產卵，為天母景致增添生動自然的氣息。

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