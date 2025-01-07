屏東首店！乾杯燒肉進駐墾丁Hotel dùa　暫定3月開幕

▲ 「乾杯燒肉居酒屋」人氣招牌餐點「厚切牛舌」。（圖／乾杯提供）

記者黃士原／台北報導

「乾杯燒肉居酒屋」是國內知名燒肉品牌，在北中南擁有16家分店，今年再展新店，將進駐屏東墾丁新飯店「Hotel dùa」1樓，暫定3月開幕。

乾杯從創立以來，就是一家充滿歡樂的燒肉店，餐廳裡的「八點乾杯」、「親親五花肉」都是大家熟知的活動，近年則是推出「牛排猜猜看」，只要猜中現切牛排重量正負5公克，即免費招待。目前全台北中南共擁有16家分店，今年將與墾丁最新飯店Hotel dùa合作，在1樓打造屏東首家分店，目前仍在施工中，暫定3月開幕。

▲乾杯燒肉牛排猜猜看，猜中現切牛排重量正負5公克，即免費招待。（圖／乾杯集團提供）

乾杯主打全程冷藏配送的高品質澳洲和牛，除了單點外，也提供雙人、三人套餐，從燒肉、沙拉、下酒菜到湯品都有。其中招牌厚切牛舌Q彈脆口，可沾上清爽的檸檬汁一起食用，是老饕必點餐點；特製烤肉醬醃製的「牛五花」，搭配台灣越光米飯是經典吃法。

▲墾丁最新大型渡假飯店「Hotel dùa」，步行1分鐘就到墾丁大街。（圖／hotel dùa提供）

而墾丁Hotel dùa原本去年第4季開幕，目前進度延後，官方仍未公布正確時間。飯店以海洋南島時尚與海洋生態為主題，一共打造127間全新客房，其中，「海洋主題房」擁有絕美的首排海灣視角，透過房間的戶外陽台、落地窗就能欣賞國家級的壯闊海岸景觀。

▲王品燒肉吃到飽插旗新店大坪林。（圖／王品提供）

另外，王品旗下燒肉吃到飽「肉次方」進駐新店大坪林，慶祝開幕，1月17日前成為品牌LINE好友，即可領取新店限定的「強擊の肉套餐8折券」。

肉次方是王品集團第一個燒肉吃到飽品牌，鎖定20-35歲、喜愛大口吃肉的年輕人，提供現切肋眼、紐約客牛排，與牛舌、橫膈膜等50種肉品與海鮮吃到飽，自助吧還有小菜、副食、飲料、甜點。菜單上共有4種價位，598元起到998元，消費者可依據肉品種類與自身「食力」選擇。