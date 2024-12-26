與2PM李俊昊一起迎新年！台南跨年晚會交通管制、大眾運輸懶人包

▲台南跨年晚會集結台、韓、日、港等15組重磅藝人卡司，展開長達7小時馬拉松式的精彩演出。（圖／記者林東良翻攝）

記者蔡玟君／綜合報導

2024年將步入尾聲，每年年末最盛大的結尾，就是各地舉行的跨年活動。台南市政府今年的「台南好young跨年晚會」將在永華市政中心西側廣場舉辦，更有韓國男神2PM 李俊昊現身，陪南台灣民眾一起跨年。市府也公布今年交通管制措施，提醒民眾管制時間為12月31日下午1點起至2025年1月1日凌晨2點為止，部分路段更提早從30日晚上8點開始管制，提醒民眾留意。

■12月30日管制路段

台南市政府表示，永華市政中心西側廣場「台南好young跨年晚會」，因應會場布置需求，南島路部分路段將提早於12月30日晚上8點進行管制。

▲韓國男神2PM李俊昊今年將到台南跨年。（圖／台南市政府提供）

■12月31日管制路段

從當天下午1點開始，建平路（府前路二段—永華路）、府前路二段（建平路至府前四街）東向車道、南榕大道、南島路等開始車輛管制。

因應機車停車需求，活動期間建平路南向車道（建平11街—永華路）、西南榕大道、及南島路（中華西路至東南榕大道）、東南榕大道部分車道，將改為臨時機車停車場；建平路西側人行道及中華西路（府前路二段—南島路）人行道，活動時間開放機車停放。

此外，預計車潮將湧入永華路、府前路及中華西路，請參加民眾將車輛預先停放外圍停車場，步行至活動會場，以減少尋找停車位的不便。來往台南府城東西地區的民眾請提前改道，多利用健康路、民生路及和緯路，南北往來民眾建議改行金華路、公園路。

▲台南跨年交通懶人包。（圖／台南市政府提供）

■大眾運輸工具



交通局特別規劃跨年活動專車，民眾可搭乘火車或公路客運，步行至台南車站附近「北門派出所前」搭乘活動接駁專車，方便抵達活動會場。

台鐵公司也配合本市跨年活動增開列車，台南地區於2025年1月1日凌晨加開「台南－嘉義」（台南站約01:09、01:58、02:29開）、「台南－潮州」（台南站約01:04開）區間車。



場地周邊公車路線：市府西側廣場有8線公車至會場周邊「生活美學館」、「家樂福」、「市政中心(永華路) 」、「南台別院」等站（公車路線：0路、6路、10路、14路、19路、70路、77路及H31（高鐵台南站）。



