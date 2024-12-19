阿妹演唱會門票拿出來！吃火鍋喝飲料都享「買一送一」

▲舞古賀MINI鍋物推出香麻綠環聖誕鍋。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

阿妹大巨蛋演唱會即將登場，餐飲業者陸續推出優惠搶搭商機，只要出示門票，舞古賀MINI點用「香麻綠環聖誕鍋」送「昆布鍋」，而樂天皇朝、樂蝦拉麵、樂天小香港同步祭出飲品買一送一。

位於誠品松菸B1的舞古賀MINI鍋物12月21日起推出「香麻綠環聖誕鍋」，以綠色香菜圍成一圈，中間再以紅色辣椒搭配，讓整個鍋物充滿聖誕氣氛。為了款待歌迷，12月31日前憑張惠妹大巨蛋演唱會門票，消費1份香麻綠環聖誕鍋（288元），可免費獲贈1份日式昆布鍋（198元），等於買一送一，每張票限購1組，每天限量20組（午晚餐各10組）。

▲樂天小香港「港式凍檸茶」。（圖／業者提供）

台灣樂天餐飲集團旗下3大品牌全門店也推出阿妹大巨蛋演唱會優惠，只要在12月21日、22日、28日、29日、31日演唱會當日，出示「2024 ASMR Maxxx世界巡迴演唱會」門票，即指定飲品享買一送一，樂天皇朝為洛神烏梅、馬蹄竹蔗水，樂蝦拉麵是冰鎮酸梅汁，而樂天小香港則以港式凍檸茶做為優惠品項。

▲勝勢日式豬排推出舉牌拍照上傳IG活動，出示相關畫面送「腰內豬排」1塊。（圖／業者提供）

勝勢日式豬排則是12月25日至28日、12月30日至明年元旦，只要到大巨蛋店內用消費套餐，和服務人員索取活動舉牌拍照上傳IG限動並TAG官方帳號，出示相關畫面即可兌換限量「腰內豬排」1塊（價值60元），每日限量30份。