連鎖麻辣鍋首創16款酒喝到飽　公館店升級不加價「每人698元」

▲「馬辣頂級麻辣鍋」升級為「馬辣心潮麻辣鍋」。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

國內連鎖餐飲集團「馬辣」今日宣布，旗下「馬辣頂級麻辣鍋」升級為「馬辣心潮麻辣鍋」，除了延續原有的吃到飽外，加碼16款酒無限暢飲，價格維持原本的698元起，目前只有公館店升級新品牌，未來其他分店會逐步改裝。

目前升級成馬辣心潮麻辣鍋的第1家店為公館店，其他分店未來會逐步改裝，餐廳除了延續原有近百種食材吃到飽外，還新增6公尺的酒牆「潮吧16」，從美式精釀啤酒、日系沙瓦、日系Highball、美式調酒、水蜜桃氣泡酒到歐洲紅白酒，全部都能喝到飽。

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除了創新的「潮吧16」酒牆外，馬辣心潮麻辣鍋也延續集團高CP值品牌理念，每人餐價還是原本的698元起，可享有近百種食材吃到飽，包含數十種頂級好肉、漁港直送海鮮、新鮮時蔬，還有哈根達斯及莫凡彼頂級冰品。

▲饗麻饗辣草莓季登場，近20款草莓甜點吃到飽。（圖／取自饗麻饗辣高雄明誠旗艦店臉書）

另外，在台南、高雄及台中都有分店的饗麻饗辣，日前正式推出「歐莓風」活動，除了蜜桃紅茶凍、草莓奶酪、草莓Q堤、雪莓娘、踏雪尋莓、草莓派等近20款甜點無限供應，還加碼高檔西餐吃到飽。

▲饗麻饗辣同步供應10多款高檔西餐吃到飽，上圖為德國豬腳。（圖／取自饗麻饗辣高雄明誠旗艦店臉書）

饗麻饗辣這次活動供應的10多款高檔西餐，包括鐵板料理的蒜香奶油老饕豬與蜜汁香煎大魷魚、瑪格麗特手作披薩、酒醋鴨胸溫沙拉、法式松露野菇燉飯、德國豬腳、番茄卡菲燉牛肉等，都在自助餐檯上無限取用。

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