ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

連鎖麻辣鍋首創16款酒喝到飽　公館店升級不加價「每人698元」

▲馬辣心潮麻辣鍋首創16款酒喝到飽　公館店升級不加價「每人698元」。（圖／業者提供）

▲「馬辣頂級麻辣鍋」升級為「馬辣心潮麻辣鍋」。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

國內連鎖餐飲集團「馬辣」今日宣布，旗下「馬辣頂級麻辣鍋」升級為「馬辣心潮麻辣鍋」，除了延續原有的吃到飽外，加碼16款酒無限暢飲，價格維持原本的698元起，目前只有公館店升級新品牌，未來其他分店會逐步改裝。

目前升級成馬辣心潮麻辣鍋的第1家店為公館店，其他分店未來會逐步改裝，餐廳除了延續原有近百種食材吃到飽外，還新增6公尺的酒牆「潮吧16」，從美式精釀啤酒、日系沙瓦、日系Highball、美式調酒、水蜜桃氣泡酒到歐洲紅白酒，全部都能喝到飽。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

除了創新的「潮吧16」酒牆外，馬辣心潮麻辣鍋也延續集團高CP值品牌理念，每人餐價還是原本的698元起，可享有近百種食材吃到飽，包含數十種頂級好肉、漁港直送海鮮、新鮮時蔬，還有哈根達斯及莫凡彼頂級冰品。

▲饗麻饗辣草莓季登場，近20款草莓甜點吃到飽。（圖／取自饗麻饗辣高雄明誠旗艦店臉書）

另外，在台南、高雄及台中都有分店的饗麻饗辣，日前正式推出「歐莓風」活動，除了蜜桃紅茶凍、草莓奶酪、草莓Q堤、雪莓娘、踏雪尋莓、草莓派等近20款甜點無限供應，還加碼高檔西餐吃到飽。

▲饗麻饗辣同步供應10多款高檔西餐吃到飽，上圖為德國豬腳。（圖／取自饗麻饗辣高雄明誠旗艦店臉書）

饗麻饗辣這次活動供應的10多款高檔西餐，包括鐵板料理的蒜香奶油老饕豬與蜜汁香煎大魷魚、瑪格麗特手作披薩、酒醋鴨胸溫沙拉、法式松露野菇燉飯、德國豬腳、番茄卡菲燉牛肉等，都在自助餐檯上無限取用。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字： 美食雲 麻辣鍋 喝到飽 馬辣集團 馬辣火鍋

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

推薦閱讀

高雄最美依山臨海「美術館咖啡廳」

高雄最美依山臨海「美術館咖啡廳」

茶湯會聯名SEALOOK飲料杯、周邊來了

茶湯會聯名SEALOOK飲料杯、周邊來了

名字同音「林口圍爐」任一字全桌85折

名字同音「林口圍爐」任一字全桌85折

超商聖誕驚喜「買1送1」！咖啡零食都下殺

超商聖誕驚喜「買1送1」！咖啡零食都下殺

信義區「微點咖啡」12/31熄燈！

信義區「微點咖啡」12/31熄燈！

連鎖麻辣鍋首創16款酒喝到飽

連鎖麻辣鍋首創16款酒喝到飽

深圳啤酒廠舊址改建「瞭望塔咖啡」！

深圳啤酒廠舊址改建「瞭望塔咖啡」！

台南「漫月美行動」7大亮點一次看

台南「漫月美行動」7大亮點一次看

南投4萬坪農場「免費入園」剩5天

南投4萬坪農場「免費入園」剩5天

定食8吃得到黃仁勳最愛川菜「蒼蠅頭」

定食8吃得到黃仁勳最愛川菜「蒼蠅頭」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台灣第一名！2024最繁忙國際航線出爐

五桐號買1送1限時開喝！

手搖飲「珍珠鮮奶茶買1送1」　今日限定每杯40元

花蓮沒補助掀退訂潮！旅宿業提4訴求救觀光

華燈初上取景日料店！

苗栗跨年煙火、逛市集「全免費」！

3萬發「淡水跨年煙火」20:25施放！

歐洲復古風甜點專賣店推薦！

高雄CP值超高銅板價牛肉麵！

王品牛排、陶板屋請吃海鮮盤！

熱門行程

最新新聞更多

高雄最美依山臨海「美術館咖啡廳」

茶湯會聯名SEALOOK飲料杯、周邊來了

名字同音「林口圍爐」任一字全桌85折

超商聖誕驚喜「買1送1」！咖啡零食都下殺

信義區「微點咖啡」12/31熄燈！

連鎖麻辣鍋首創16款酒喝到飽

深圳啤酒廠舊址改建「瞭望塔咖啡」！

台南「漫月美行動」7大亮點一次看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366