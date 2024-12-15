RAW最後營業日對外開放參觀　有機會吃到江振誠手煮牛肉麵

▲RAW 12/31對外開放參觀。(圖／RAW提供)

記者黃士原／台北報導

由名廚江振誠創立的米其林二星餐廳「RAW」，明年將轉型為「國際料理學院」，12月31日是最後一天營業日，這天餐廳沒有接待客人，而是首度對外開放參觀，現場也會準備限量飲品與小食，幸運的話，還能品嘗到江振誠親手煮的牛肉麵。

今年是RAW創立10周年，不過主廚江振誠在7月宣布，12月31日是餐廳的最後一天營業日，他也會從餐廳的第一線退到幕後，未來「RAW」不是一家餐廳，而是培育及孵化亞洲頂尖廚師的廚藝學院。

▲RAW開放參觀日當天，有機會品嘗到江振誠親手煮的牛肉麵。（圖／記者黃士原攝）

而在熄燈的前夕，RAW決定12月31日對外開放參觀，包括神秘廚房，從早上11點到下午5點30分，主廚江振誠與餐廳團隊都會在現場，歡迎大家來走走，同時現場也會準備限量飲品與小食，幸運的話，還能品嘗到江振誠親手煮的牛肉麵（數量有限）。

▲Sinasera 24明年1／31熄燈。（圖／取自Sinasera 24臉書）

另外，有台東最難訂餐廳之稱的「Sinasera 24」，則將於明年1月31日結束營業。2017年開幕的Sinasera 24，是長濱高人氣的法式餐廳，也有台東最難訂餐廳的稱號。主廚楊柏偉在這裡服役期間，接觸到許多特殊的天然野菜及新鮮魚種，退伍後遠赴法國餐廳工作，先後在普羅旺斯米其林一星餐廳La Bonne Etape以及馬賽米其林三星餐廳Le Petit Nice -Gérald Passedat服務，之後受畫日風尚會館業主邀請，回到長濱開設Sinasera 24法式餐廳，他說，回來台灣最主要的原因是與老闆的理念相同。