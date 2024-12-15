埼玉超好玩醬油主題公園！體驗吃甜點淋醬　看150年釀造桶

▲金笛醬油主題公園有許多造景可以拍照。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

日本有許多特色主題公園，鄰近東京的埼玉縣內，就有一間「金笛醬油主題公園」，不僅可以實際參觀工廠，看百年釀造桶、實際體驗外，還可以透過吃甜點，品嚐金笛醬油設計的「甜點醬油」與買伴手禮，兼具寓教於樂與購物、吃美食，成為埼玉縣一大旅遊亮點。

▲▼金笛醬油主題公園可以實際看現在日本少數仍在使用木桶釀造醬油的過程還有原料。（圖／記者蔡玟君攝）

金笛醬油已經營235年，至今傳承至第12代。業者表示，金笛醬油至今依舊使用江戶時代開始的傳統釀造方式，例如使用木頭做為釀造桶，與常見的不鏽鋼桶釀造區別在於木造桶無法調整溫度，因此製成醬油至少需花費一年時間，發酵後量也會隨著釀造時間越久越來越少、且越放越有甜味。

▲▼也可以實際體驗職人翻攪釀造醬油桶的過程。（圖／記者蔡玟君攝）

走進發酵室時，甚至能聽到「啵啵」聲響，透過導覽，還可看到已有50年以上歷史的釀造木桶至今仍在使用中；旅客也可走進倉庫內，實際體驗釀造師用巨大木勺翻攪木桶的體驗，或靠近試聞陳放多年釀造的醬油不同味道。

▲兩層樓建築提供餐飲、伴手禮、甜點用餐區等功能。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼金笛醬油也有研發出「甜點醬油」，淋上甜點後讓風味更有層次感。（圖／記者蔡玟君攝）

園區另一大亮點為用餐區，兩層樓建築內除了吃得到金笛醬油烏龍麵外，業者現在更研發出適合不同料理的醬油，其中最大特色是「甜點醬油」，點一份冰淇淋布丁，先吃帶入冰淇淋奶香的原味，再淋上甜點醬油，吃起來鹹甜鹹甜，讓整體更有層次感；而一樓空間也設有伴手禮區，讓旅客可以購買年輪蛋糕、醬油套裝當伴手禮帶回家。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）