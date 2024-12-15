「全港最大熊貓展」免費參觀！2500隻賣萌　出沒地點一次看

▲2,500隻大熊貓雕塑一字排開，場面壯觀。（圖／AllRightsReserved提供）



記者彭懷玉／綜合報導

喜歡熊貓的人準備衝香港了！全港最大型的熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》12月開跑，今（15日）將到昂坪市集，下兩個周末會到海洋公園、中山公園，一共有2,500隻大熊貓雕塑巡迴展出，不需門票，旅客可以近距離接觸、拍照。

▲全港最大型的熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》12月開跑。（圖／AllRightsReserved提供）



繼今夏爆紅的「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴展之後，同樣由AllRightsReserved主辦的《PANDA GO！香港遊》登陸香港，以8款全新設計的大熊貓造型，組合出2,500隻大熊貓雕塑，以歡慶12月新到香港的兩隻大熊貓，以及2隻香港新誕生的小熊貓。

▲《PANDA GO！香港遊》2500隻熊貓日前抵達香港機場停機坪。（圖／AllRightsReserved提供）



主辦方表示，適逢香港海洋公園誕生新成員，大熊貓家族數目增至6隻，並在保育活動的推動下，全球大熊貓的數量已增至超過2,500隻，其中野生大熊貓從1,600隻增至約1,900隻，另有600多隻圈養，卻依然珍稀。

▲大熊貓中，會發現有6隻長得特別不一樣。（圖／AllRightsReserved提供）



大熊貓中，會發現另外有6隻十分有親切感，這是主辦特別為香港額外設計的6款《熊貓香港親友會》角色，參考了香港6隻大熊貓，分別是盈盈、樂樂，以及新成員可可、安安、龍鳳胎「家姐」和「細佬」，根據她們的外型特徵及性格，融入擬人化設計，打造香港專屬的IP角色。

第1站：星光大道

日期：12月7至8日

第2站：昂坪360

日期：12月14至15日



第3站：海洋公園

日期：12月21至22日



第4站：中山公園

日期：12月25至26日