歌詩達郵輪魅力海上假期　春遊日韓賞櫻行旅

文／七逗旅遊網 圖／歌詩達郵輪、shutterstock

當山野褪去雪白、樹木長出新葉，萬物復甦的春天喜悅也感染了遊人。春季，與家人或好友們，相約搭歌詩達郵輪一起造訪日本、韓國，邂逅如期而至的櫻花，體驗無與倫比的海上假期吧！

▲Solemio水療中心讓疲憊的身心靈一次放鬆。（圖／歌詩達郵輪）

歌詩達郵輪莎倫娜號上，提供給旅客貼心的旅程，船上可以體驗豪華娛樂設施、貼心的艙房服務、異國美食料理、動靜皆宜的活動安排。想要徹底放鬆的旅客，推薦要到Solemio水療中心，這裡可一邊欣賞美麗海景，一邊療癒身心。

▲Gelateria Amarillo提供新鮮製作的義式冰淇淋與馬卡龍點心。（圖／歌詩達郵輪）

帶著孩子們的旅客，也能在莎倫娜號上享受親子開心時光，在滑水道或是思高兒童游泳池，一起玩水同樂；或是在多功能運動場上踢足球、玩籃球，親子享受暢汗淋漓。

熱門的義式冰淇淋店Gelateria Amarillo，更是大手牽小手一起品味點心的最佳選擇，不論糕點或冰淇淋，都是全家人共有的甜蜜回憶。

▲海灘美食街提供令人垂涎的宵夜美食。（圖／歌詩達郵輪）

郵輪上美食種類多元，可以滿足旅客們挑剔的味蕾，甚至是宵夜時段，能在海灘美食街The salty Beach Street Food找到美食，除了漢堡之外還有薯條、義式薄餅和甜點等，玩得再晚都不會餓肚子。

▲世界頂級表演精彩的聲光饗宴令人難忘。（圖／歌詩達郵輪）

體驗莎倫娜號上為旅客精心安排的各式節目與活動，可以從人氣的宙斯大劇院開始，劇院上演世界級表演，聲光效果讓旅客大飽眼福。除此，還有阿波羅大酒吧、邱比特舞廳，以及麗都日光甲板&天幕影院，想去哪裡就去哪裡！

▲日本福岡城內有數百棵櫻花樹，春季開花時美不勝收。（圖／shutterstock）

日本與韓國是賞櫻勝地，莎倫娜號賞櫻航程，包括了：3/26出發，基隆⎼海上航行⎼日本佐世保⎼韓國濟州⎼海上航行⎼基隆6日之旅，以及3/31出發，基隆⎼海上航行⎼日本福岡⎼韓國釜山⎼海上航行⎼基隆的賞櫻6日之旅，帶遊客一起欣賞繽紛櫻花美景。

除此，還有4月份沖繩、石垣、宮古島的4/5日航程，可以依照自己的假期安排做選擇。

（賞櫻花期會因氣候而提前或延遲，若因氣候因素觀賞狀態未達您預期，敬請見諒。）



推薦行程

★3/26出發：基隆⎼海上航行⎼佐世保⎼濟州⎼海上航行⎼基隆 賞櫻6日

★3/31出發：基隆⎼海上航行⎼福岡⎼釜山⎼海上航行⎼基隆 賞櫻6日

★4/5出發：基隆⎼沖繩⎼石垣⎼基隆 4日

★4/11出發：基隆⎼沖繩⎼沖繩⎼基隆 4日

★4/19出發：基隆⎼沖繩⎼宮古島⎼基隆 4日

★4/22出發：基隆⎼石垣⎼沖繩⎼沖繩⎼基隆 5日

詳見

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