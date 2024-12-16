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歌詩達郵輪義式享樂　指定航次3人同行1人免費

文／七逗旅遊網　圖／歌詩達郵輪、shutterstock

地球表面70%覆蓋著海洋，用海洋的角度看世界，能玩出不一樣的旅程！

歌詩達郵輪莎倫娜號，滿載義式風情與豐富設施，帶給旅客與眾不同的海上假期。 2025年4/8、4/14出發，3人同行1人免費，即將額滿，優惠價格不等人！

▲▼歌詩達郵輪,莎倫娜號,義大利,海洋,美食,沖繩。（圖／業者提供）

▲歌詩達郵輪莎倫娜號洋溢優雅、舒適和奢華的義式風格。（圖／歌詩達郵輪）

來自義大利的歌詩達郵輪，洋溢著義式浪漫風格，莎倫娜號匯聚了豪華娛樂、優雅艙房與各式饗宴，帶領著旅客前進日、韓旅遊勝地，跳脫打包行李、換飯店的傳統旅行，旅客能從中體會海上假期原來可以輕鬆又華麗。

▲▼歌詩達郵輪,莎倫娜號,義大利,海洋,美食,沖繩。（圖／業者提供）

▲佛羅倫薩牛排館提供各式國際牛排。（圖／歌詩達郵輪）

如果以為郵輪上的餐點很單調的話，那就大錯特錯了！莎倫娜號上有3個自助餐廳，以及手工義式披薩餐廳、佛羅倫薩牛排館、海上壽司吧、Salty Beach街頭美食等，提供各式美食佳餚。而饕客們趨之若鶩的Casanova餐廳，更有三位星級主廚共同打造的星級料理，等著旅客用味覺來感受難忘的海上之旅。

▲▼歌詩達郵輪,莎倫娜號,義大利,海洋,美食,沖繩。（圖／業者提供）

▲麗都日光甲板夜晚搖身一變成為天幕影院。（圖／歌詩達郵輪）

喜歡靜態旅遊的旅客，可以欣賞遼闊的蔚藍海洋、到宙斯大劇院欣賞世界級表演，夜晚時到天幕電影院輕鬆看電影，旅程愉快又充實。想要讓身心靈全然放鬆，一定要到Solemio水療中心，享受水療、按摩、香薰等服務。

▲▼歌詩達郵輪,莎倫娜號,義大利,海洋,美食,沖繩。（圖／業者提供）

▲莎倫娜號上一天24小時都有各式活動可以參與。（圖／歌詩達郵輪）

對於熱愛動態活動的旅客來說，其實整艘莎倫娜號就是遊樂場，滿滿的娛樂活動，不論中庭或甲板，一天24小時都有各式活動，像是：舞蹈教學、趣味競賽等，讓乘客在海上體驗義式派對的迷人魅力。

▲▼歌詩達郵輪,莎倫娜號,義大利,海洋,美食,沖繩。（圖／業者提供）

▲沖繩縣位於日本最南方，有獨特的自然與人文風情。（圖／shutterstock）

莎倫娜號4/8、4/14出發航次，有3人同行1人免費優惠，即將額滿！4/8出發的行程為：基隆⎼沖繩⎼石垣⎼基隆的4日之旅，一遊日本人氣景點沖繩、石垣。4/14出發的行程為：基隆⎼海上航行⎼福岡⎼釜山⎼海上航行⎼基隆的6日之旅，一次收藏日本福岡和韓國釜山兩大知名海港，是不能錯過的絕佳旅程。

推薦行程
★4/8出發：基隆⎼沖繩⎼石垣⎼基隆 4日
★4/14出發：基隆⎼海上航行⎼福岡⎼釜山⎼海上航行⎼基隆 6日
優惠：3人同行1人免費，即將額滿

詳見
歌詩達郵輪官網https://reurl.cc/MObKAW
歌詩達郵輪台灣粉絲團https://reurl.cc/prNWKa

關鍵字： 歌詩達郵輪 莎倫娜號 義大利 海洋 美食 沖繩

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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