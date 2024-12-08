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「美國人氣冰淇淋買1送1」歡慶雙12！限時4天開跑

▲▼COLD STONE「濃巧焦糖脆脆」、「濃巧四重奏」、「濃巧狂想曲」。（圖／記者蕭筠攝）

▲COLD STONE雙12限定吃「冰淇淋買1送1」。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

狂歡雙12！美國冰淇淋品牌「COLD STONE」祭出限時4天「冰淇淋買1送1」優惠，開放全口味任選，12月9日於全門市開跑。

COLD STONE全門市將於12月9日起至12月12日推「大杯冰淇淋同尺寸買1送1」優惠，並開放全口味任選，以價低者為贈送品項，不含脆餅、桶裝；目前最新冰淇淋口味是beard papa’s聯名「香草卡士達冰淇淋」、重磅回歸「極濃巧克力冰淇淋」，還有人氣抹茶、香奶等選擇。

▲▼21風味館。（圖／業者提供）

▲21風味館雙12推2款烤雞買1送1。（圖／業者提供）

同為歡慶雙12，連鎖速食店「21風味館（21PLUS）」12月23日前也於全門市祭出「2款烤雞買1送1」優惠，包括「買21香草烤半雞送香草烤雞腿1隻」，特價249元，以及「買21香草烤雞腿送香脆炸雞」，特價125元，提醒外送平台、21TOGO及台積電等門市不適用此優惠。

香草烤雞是選用21種神奇香草以黃金比例調配、烘烤嚴選雞肉，讓每隻雞透過低溫深層按摩打滾的方式鎖住鮮美肉質，並以蒸氣烤箱現烤，外皮酥脆、肉質多汁；香脆炸雞則使用鮮嫩雞肉裹粉，再以獨特翻滾技術使金黃炸衣呈現鱗片狀，搭配微辣口感超涮嘴。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 COLD STONE 買1送1 雙12 21風味館 21PLUS

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