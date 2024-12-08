北市2飯店跨年專案！圓山買1晚送1晚、加賀屋有「水詩籤占卜」

▲圓山大飯店跨年夜活動邁向第7年。（資料照／圓山大飯店提供）



記者彭懷玉／綜合報導

即將邁入2025年，圓山大飯店再次推出跨年派對和住房專案，若要參加狂歡派對，即日起至12月20日前購票，每位1,399元；入住101煙火景觀房1晚送1晚。日勝生加賀屋也推出滿檔的跨年活動，12月31日當天入住有機會抽中「升等價值12萬特別室」頂級大禮。

▲圓山大飯店12月31日再度舉辦跨年迎新派對。（資料照／圓山大飯店提供）



圓山大飯店

圓山大飯店同時看得到台北101、美麗華煙火，12月31日再度舉辦跨年迎新派對，邀請融合爵士、流行、歌舞與戲劇的天爵樂團、電音界暗黑使者DJ.Mister493、饒舌歌手「MC耀宗」現場還有樂天女孩巫苡萱、慧慧、阿布舞等熱力四射的舞蹈，內含入場門票、當天指定酒水無限暢飲、美式起司薯條一份，還可參加抽獎。業者指出，在12月20日前購買，享每位1,399元早鳥優惠價。

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同時，推出「迎新煙火冬日盛宴」跨年住房專案，雙人入住指定房型第2晚免費，加贈圓山披肩圍巾兩條、圓山御廚拌麵禮盒乙個、圓山國宴調酒乙組、西密道導覽文化之旅2位及早餐兩客。以入住高級東側客房來說，從12月31日入住兩晚到2025年1月2日，每房兩晚24,888元起，換算下來住一晚不到13,000元。

▲12月31日當天入住有機會抽中「升等價值12萬特別室」。（圖／日勝生加賀屋提供）

日勝生加賀屋

迎接2025金蛇年，日勝生加賀屋推出滿檔跨年活動，包含12月31日當天入住有機會抽中「升等價值12萬特別室」頂級大禮、參與日本過年習俗「搗麻糬」、在神社體驗「水詩籤」占卜，並可品嚐鹿港知名排隊甜點米弎豆 Misato象徵金運的日式甜品「小判餅」，以及樂團跨年倒數LIVE演出等。

▲12月31日當天入住可參與日本過年習俗「搗麻糬」、在神社體驗「水詩籤」占卜。（圖／日勝生加賀屋提供）

其中，飯店邀來石川縣百年的石浦神社入駐飯店6樓，可前往祭拜，並體驗來自「水詩籤占卜」及「達摩許願」，即便沒到日本，也能沈浸在濃濃的日式跨年氛圍，在籤詩及祈願中尋得新年的啟示與祝福。