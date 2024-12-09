罹患新冠已經很普遍　選擇有無含法定傳染病的旅平險真的還重要嗎？

▲不少國人因突發健康問題在國外就醫，而需要面臨高昂的醫療費用。（圖／安達產險提供，下同）

圖、文／安達產險提供

疫情解封之後，全球觀光旅遊需求強勁，在疫苗的防護下，各國對疫情的管控逐漸放寬，儘管罹患新冠肺炎（COVID-19）已屬普遍，但病毒株不斷變化，隨著冬季到來，整體威脅超越流感！

國外看病貴如天價！旅平險應涵蓋「法傳保障」

不少國人因突發健康問題在國外就醫，面臨高昂的醫療費用，以美國為例，有旅客因脫水就診，點滴費用竟達到16萬元。安達產險旅平險專家指出，出國旅遊的健康風險與旅遊目的地、行程性質及個人健康狀況密切相關。因此，無論是防疫還是健康保障，選擇適合、且含有「法定傳染病」保障的旅平險，都是減少旅途中突發風險的最佳解方。

魔鬼藏在細節裡，為什麼要選擇含有「法定傳染病」的旅平險？

在疫苗已經普及的情況下，感染新冠大多為輕症，即使如此，在海外若是因為感染法定傳染病引發其他症狀需要馬上就醫，即使只是短短的急診時間，醫療費用依然驚人！魔鬼藏在細節裡，從風險考量的觀點來看的話，「法定傳染病」有無包含在內，還是很重要！

安達產險提醒，國人在選擇旅平險的產品時，要注意條文內容，「既然是疾病，自然就應該涵蓋傳染病」，而安達旅平險每個方案都有涵蓋法定傳染病，不須額外選購，簡直是懶人保單。

除了新冠肺炎，旅客容易遇到的法定傳染病包括猴痘、登革熱及腸病毒感染併發重症等，安達產險提醒，儘管疫苗普及降低了重症風險，但法定傳染病仍可能帶來健康威脅，即便症狀輕微，海外就醫成本仍然高昂，因此選擇旅平險時，確保法定傳染病的保障範圍涵蓋在內十分重要。

案例假設: 海外罹患Covid -19需要住院隔離治療，該如何是好? 根據外交部的公告，國人應建立出國旅遊投保相關醫療險的觀念，因國內全民健保的醫療給付有一定上限，出國旅遊前應投保涵蓋醫療服務之旅遊險，並且注意保單上不給付之項目，避免在國外突發疾病需要醫療服務時，自費鉅額醫療費用，陷入財務困境。

許多人在規劃機票、住宿和購物時，最常忽略旅平險的重要性，若旅客在海外旅遊期間，不幸感染了COVID-19，由於當地醫療費用高昂，且需要隔離治療，產生了額外的住宿和醫療費用，此時該如何保障自己的權利？在旅途中，傳染病的潛在威脅是無法忽視的，安達產險建議旅客應還是根據目的地風險及個人需求選擇適合的保障方案，並再次強調: 「旅平險應視為旅遊必備品」。

一旦遭遇類似狀況，應準備以下文件，加速回國後的理賠流程:

1. 理賠申請書

2. 就醫證明、診斷書、檢查報告等醫療文件

3. 醫療費用等其他相關證明文件

4. 出入境文件，例如登機證、護照等，做為理賠審核有必要時應檢附出入境之證明文件

旅行是為了放大生命極限，而旅平險就是底氣

人生如戲，充滿未知與挑戰，選擇正確的旅平險商品，就是安心出遊的底氣。 在海外若需要任何緊急醫療服務*，還可尋求Chubb Assistance 海外急難援助專線，取得醫療服務機構推薦、安排緊急醫療轉機等服務， 安達旅平險，讓你從容旅行更有底氣！



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