16種超濃郁巧克力布朗尼！結合醇厚抹茶苦中帶甜　台南巷弄甜點店

▲多達16種口味的布朗尼。（圖／《捲捲頭品味生活》授權提供，下同，請勿隨意翻攝以免侵權）

實習記者黃鄒承恩／綜合報導

記得預約！隱身台南開山路巷弄內的迷你甜點店，只賣布朗尼一種甜點但人氣卻超高；一盒就能吃到滿滿16種口味，每一口吃起來都很扎實，偏向濃郁系的口感，很適合喜歡吃生巧克力的螞蟻人嚐試看看，來看看這家由兩位兄弟共同經營的甜點店到底魅力何在！

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▲堯平布朗尼位於小巷弄內。

▲店面很小，一次只能進5位客人，人氣也常常多到排隊要繞至巷內。



▲有預約可直接進入店內，不需排隊。



堯平布朗尼商品介紹

店內只販售布朗尼，一共有16種口味，分為大盒與小盒兩種組合，價格分別為980元與480元，如果不想買那麼多也有提供單片可購買。每一塊布朗尼看起來體積都不大，但份量卻非常扎實，完全是可可的精華再濃縮；無論是冷藏後品嚐，還是烤熱後享用，每種吃法都能帶來不同的驚喜。

▲大小盒口味一樣是16種。



▲包裝裡附有保冷袋，以及一張介紹口味的紙。

▲每種口味都有著濃密的巧克力。

▲苦中帶甜的抹茶口味。

建議先透過網路預約

小小不起眼的店面人氣卻超旺，常常開店後不久單片包裝的布朗尼就會先被一掃而空，如果不想排隊或怕撲空，建議先透過網路預約，以免白跑一趟。

▲▼兄弟倆對於產品介紹非常細心。

堅持以純手工製作

經營者兩兄弟堅持以純手工製作，對產品的介紹細心到位，這份對品質的執著，也成為吸引顧客的亮點。來台南旅遊不妨將這款布朗尼列入必吃清單，感受巷弄間的隱藏美味，品味濃縮在小小布朗尼裡的極致幸福！

堯平布朗尼一店

地址：台南市中西區開山路122巷10號1樓之2

電話：0970－697800

營業時間：周三至周五12：00－19：00、周六至周日12：00－18：00（周一、周二公休）

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