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鳥貴族台灣第3家店地點曝光　插旗台北大巨蛋商圈

▲鳥貴族 ATT 4 FUN 信義店今開幕。（圖／業者提供）

▲鳥貴族3號店地點也曝光。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

繼台灣2號店日前開幕後，日本燒鳥居酒屋品牌「鳥貴族」3號店地點也曝光了，根據業者在人力銀行的資訊，餐廳將落腳在光復北路上、大巨蛋對面，同時也是品牌的第1家街邊店。

鳥貴族以「高品質、大份量、全品項均一價100元」為品牌特色，其中，串燒是一盤兩串，部位從雞胸、腿肉、雞翅、雞皮、雞屁股到雞肉丸子都有，有鹽烤、醬燒及椒香3種口味，醬燒使用大量雞肉、蔬菜與果物一起燉煮，是鳥貴族招牌醬汁。

▲鳥貴族全品項均一價100元。（圖／業者提供）

鳥貴族台灣首店位於新光三越台北南西店一館，第2家進駐信義區的ATT 4 FUN，營業時間將從上午11點營業至午夜12點。由於大成集團副總裁暨都城實業公司董事長韓家寅3月曾表示，今年目標是3家分店，在品牌在人力銀行徵才資訊，可以發現正在召募「復三店」員工，工作地點就在光復南路上、すき家國父紀念館店隔壁，大巨蛋就在對面，這也是品牌首家街邊店。

展望未來，鳥貴族表示，計劃每年4至5家的速度在台灣擴大版圖。

▲天丼品牌「金子半之助」與人氣IP「吃貨恐龍」合推周邊商品。（圖／業者提供）

▲天丼品牌「金子半之助」與人氣IP「吃貨恐龍」合推周邊商品。（圖／業者提供）

另外，天丼品牌「金子半之助」與人氣IP「吃貨恐龍」合作，12月9日起在全台門市消費任一經典天丼，即可加價199元獲得雲朵帆布包1個；12月30日起點購雙人套餐還能獲得精美磁鐵1款（隨機出貨不挑款）；明年1月9日起消費任一丼飯產品加價599元獲得精美公仔1款，1月13日起消費任一丼飯產品即贈紅包袋1組。

關鍵字： 美食雲 鳥貴族 大巨蛋商圈 台北市美食

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