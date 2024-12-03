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台中新旅宿「塔諾楽旅」2025年開幕！有日式臥榻房　亮點先筆記

▲台中「塔諾楽旅 TANO HOTEL」預計明年第二季正式亮相。（圖／小鹿文娛提供）

▲台中火車站正對面的「塔諾楽旅 TANO HOTEL」預計明年第二季亮相。（模擬圖／小鹿文娛提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

台中即將誕生日系質感新旅宿！位於台中火車站正對面、台灣大道口步行約一分鐘的「塔諾楽旅 TANO HOTEL」正趕工中，預計明年第二季正式亮相。

▲台中「塔諾楽旅 TANO HOTEL」預計明年第二季正式亮相。（圖／小鹿文娛提供）

▲小鹿文娛與塔木德兩大旅宿集團攜手，共同推出全新品牌「塔諾楽旅 TANO HOTEL」。

小鹿文娛與塔木德兩大旅宿集團攜手，共同推出全新品牌「塔諾楽旅 TANO HOTEL」，業者透露，該棟原先是老舊購物商場，整棟打掉後，於今年9月起改裝成旅店，一共規劃3層樓、總計45間客房，未來旅客到台中又多了一個下榻新選擇。

▲台中「塔諾楽旅 TANO HOTEL」預計明年第二季正式亮相。（圖／小鹿文娛提供）

▲大廳將設置咖啡廳、酒吧及交誼廳，提供辦公、放鬆與社交的多功能場域。

業者表示，大廳將設置咖啡廳、酒吧及交誼廳，提供辦公、放鬆與社交的多功能場域，戶外露天座位區以綠植營造綠意盎然的交流空間；客房部分，則以日式工藝美學設計，榫接技法打造的「臥榻」房型，兼具美感與實用性，木質調呈現溫暖氛圍。

▲台中「塔諾楽旅 TANO HOTEL」預計明年第二季正式亮相。（圖／小鹿文娛提供）

▲▼客房部分，則以日式工藝美學設計，榫接技法打造的「臥榻」房型，木質調呈現溫暖氛圍。

▲台中「塔諾楽旅 TANO HOTEL」預計明年第二季正式亮相。（圖／小鹿文娛提供）

業者指出，「塔諾楽旅 TANO HOTEL」品牌名稱源自日文「楽しみ」（TANO），意為「樂趣」，期盼為旅客帶來愉悅旅行體驗，品牌也以「散策旅行，豐富心情」為標語，鼓勵旅客盡情探索城市。

▲台中「塔諾楽旅 TANO HOTEL」預計明年第二季正式亮相。（圖／小鹿文娛提供）

▲旅店就位於台中火車站正對面、台灣大道口，步行僅一分鐘即可抵達。

旅店就位於台中火車站正對面、台灣大道口，步行僅一分鐘即可抵達，周邊則是充滿人文氣息的舊城區，包括綠川水岸景觀步道、宮原眼科、台中公園等知名景點，步行10分鐘內就能輕鬆探索隱藏於巷弄間的咖啡小店和文創商店。

▲▼台中最新飯店「悅樂旅店·台中文心」。（圖／遠雄遊憩事業提供）

▲台中「悅樂旅店·台中文心」為遠雄遊憩事業旗下第3間潮旅品牌，6月正式開幕。（圖／遠雄遊憩事業提供，下同）

另外，「悅樂旅店·台中文心」為遠雄遊憩事業旗下第3間潮旅品牌，今年6月正式開幕，從台中高鐵轉乘捷運至崇德文心站步行10分鐘即可抵達，臨近美食一級戰區北平商圈、崇德商圈，距離洲際棒球場也只需要10分鐘車程。

▲▼台中最新飯店「悅樂旅店·台中文心」。（圖／遠雄遊憩事業提供）

▲台中「悅樂旅店·台中文心」全棟共有59間客房。

「悅樂旅店·台中文心」全棟共有59間客房，青春客房、活力雙人房、精彩四人房，空間大小自8坪至12坪不等，部分房型設有浴缸；公共空間則延續悅樂品牌精神設有廣大共享區域，還提供全館免費WIFI、共享單車、全天咖啡茶飲供應、陽光早餐、多國泡麵宵夜、旅行地圖、每日現做爆米花與在地零食供應等多元服務。

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