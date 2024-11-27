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「2大耶誕村」亮點一次看！40萬顆燈泡閃耀台中　聖誕小屋逛市集

▲台中「2024勤美草悟聖誕村」。（圖／勤美集團提供）

▲台中「2024勤美草悟聖誕村」即日起至2025/1/2開跑。（圖／勤美集團提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

台中「勤美草悟聖誕村」浪漫開跑，今年以250米長的「光之道」為最大亮點！40萬顆銀白燈泡沿著隈研吾設計的步道點亮，還有「聖誕小屋聚落」販賣特色美食。而北市南港「2024北流耶誕小鎮」將於12月14日至15日登場，北中兩大免費耶誕景點可別錯過。

▲台中「2024勤美草悟聖誕村」。（圖／勤美集團提供）

▲PARK2提供限定美食、手作飾品及香氛禮品。

勤美草悟聖誕村
勤美草悟聖誕村邁向第15屆，今年首次以「勤美草悟」生活圈品牌策劃聖誕村，以「Incredible Life, Incredible Season」為題打造。其中，最大亮點是40萬顆銀白燈泡串成的光廊，一路延伸至勤美洲際酒店、教堂及勤美術館，彷彿步入一片夢幻雪白世界。

▲台中「2024勤美草悟聖誕村」。（圖／勤美集團提供）

▲▼40萬顆銀白燈泡串成的光廊，一路延伸至勤美洲際酒店、教堂及勤美術館，彷彿步入一片夢幻雪白世界。

▲台中「2024勤美草悟聖誕村」。（圖／勤美集團提供）

勤美誠品6米高的「Wrapped Tree」，選用近百顆銀色包裹堆疊；步行到PARK2，迎來經典聖誕市集的「聖誕小屋聚落」，提供限定美食、手作飾品及香氛禮品，包含「TOASTERiA CAFE」的「綠夏卡蘇卡」，以及「SUNMAI BAR」的特調耶誕飲品等。

PARK2除了「冬日音樂公園市」迎來第二屆，「感傷唱片行」攜手海內外知名唱片行、咖啡和獨特風格商品，還有多場音樂演出；「小蝸牛市集 Iolemarket」舉辦「軟趴趴的耶誕蝸牛島」；「Silent party-Ugly Sweater」邀大家穿上醜毛衣，加入無聲耳機派對。「Sound of the PARK」則由PARK2攜手台北音樂策劃品牌「生波計畫」打造；「街頭藝人聖誕音樂派對」邀請6組人氣街頭藝人連續三日音樂不斷電，獻上經典又溫暖的耶誕旋律。

▲台中「2024勤美草悟聖誕村」。（圖／勤美集團提供）

▲PARK2迎來經典聖誕市集的「聖誕小屋聚落」，提供限定美食、手作飾品及香氛禮品。

▲台中「2024勤美草悟聖誕村」。（圖／勤美集團提供）

▲丹麥設計家居品牌「HAY」快閃登台，帶來1000個收納籃的「Colour Crate House」展覽。

不只如此，還能到金典綠園道的「禮物交易所」與陌生人玩交換禮物；丹麥設計家居品牌「HAY」快閃登台，帶來1000個收納籃的「Colour Crate House」展覽，能走進其中美拍；「merry Puffy」與13家香氛品牌聯手，期間11組街頭藝人、5場音樂活動及2場創意市集，讓勤美草悟各個角落充滿歡樂與藝術氛圍，是年末不可錯過的大型活動。

2024勤美草悟 聖誕村 PARKLANE CHRISTMAS
活動時間：即日起至2025/1/2

▲2024北流耶誕小鎮。（圖／臺北流行音樂中心提供）

▲「2024北流耶誕小鎮」升級至國際級多元音樂盛宴。（圖／臺北流行音樂中心提供，下同）

2024北流耶誕小鎮
年末盛事「2024北流耶誕小鎮」將於12月14日至15日於臺北流行音樂中心登場！本次透過「叮叮噹廣場」、「音樂聚落」、「冬日市集」三大區域，升級至國際級多元音樂盛宴，邀請到釜山國際搖滾音樂節的新銳樂團Gogohawk首次來台開唱，還有包含日本新生代創作歌手4s4ki、NIKO NIKO TAN TAN、泰奧混血歌手Gabe Watkins等音樂人參加。

▲2024北流耶誕小鎮。（圖／臺北流行音樂中心提供）

▲「釜山國際搖滾音樂節」中嶄露頭角的新銳樂團Gogohawk首次到北流耶誕小鎮開唱。

除了音樂體驗，現場也將有近百攤生活選物市集進駐，從古著、手作飾品、潮牌選物到餐車等，營造耶誕季全方位玩樂體驗，讓民眾沉浸音樂之餘，也能盡情逛街、品嚐美食。同時，也推出「小鎮大富翁」遊戲，集滿點數就有機會兌換耶誕小鎮限定禮。

2024北流耶誕小鎮
活動時間：12/14至12/15 12:00-21:00
活動地點：臺北流行音樂中心
演出陣容： 叮叮噹廣場 | Gogohawk [KR]、Gabe x Mute [TH]、4s4ki [JP]、NIKO NIKO TAN TAN [JP]、怕胖團 PAPUN BAND、我是機車少女 I'mdifficult、Blueburn、Soulfa 靈魂沙發 聲波草原 | Jeff Hazama、Gary ?、Dojou、NINJA 、燐にゃん、DJ 林貓王、GREY 、DOJA DOG

關鍵字： 台中旅遊 勤美草悟聖誕村 台北旅遊 2024北流耶誕小鎮 耶誕村 音樂表演 市集

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