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住全台萬豪酒店+168元送冬日特調　指定房型享免費早餐、酒廊暢飲

▲▼萬豪旅享家進駐2024歐洲聖誕市集。（圖／記者蔡玟君攝）

▲萬豪旅享家即日起連續4天進駐2024歐洲聖誕市集。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

從12月開始接力登場的聖誕節、跨年一直到明年過年、228連假，一連串節慶與假期讓旅人已開始規劃出遊行程，萬豪酒店集團「萬豪旅享家（Marriott Bonvoy）」串連旗下在台酒店，以「集食行樂」推出食宿優惠，入住全台指定萬豪集團旗下酒店，加價168元起，就送歡樂餐飲禮品福袋，或可免費享早餐與大廳酒廊無限暢飲，萬豪旅享家更從即日起進駐2024歐洲聖誕市集，提供多種體驗活動。

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萬豪旅享家表示，根據銷售數據指出，萬豪旗下酒店在台灣市場中，客源主要來自美國，其次為國旅客、約40%，可見台灣國旅市場，民眾仍喜歡國旅，加上在台灣有多種旗下品牌酒店可選擇，方便旅客隨時規劃一趟Staycation。

▲▼台南安平雅樂軒Aloft。（圖／記者蔡玟君攝）

▲入住全台指定萬豪品牌酒店，加168元起可享免費餐飲或禮品優惠。上圖為台南安平雅樂軒Aloft。（圖／記者蔡玟君攝）

為了提供旅客新的住宿體驗，萬豪旅享家即日起推出「集食行樂」優惠，入住全台指定萬豪集團酒店，標準房型加價168元起，可獲得任選兩杯冬日限定特飲或含飯店限定小禮的「歡樂福袋套餐」；部分酒店預訂高級房型，無需加價即享含雙人早餐加上大廳酒廊二人無限暢飲的「歡樂暢飲套餐」，詳情可上萬豪酒店集團官網查詢。

▲▼萬豪旅享家進駐2024歐洲聖誕市集。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼萬豪旅享家即日起在歐洲聖誕市集快閃，還可以免費拍貼。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼萬豪旅享家進駐2024歐洲聖誕市集。（圖／記者蔡玟君攝）

同時，即日起至12月1日為止，萬豪旅享家也進駐由台灣法國人協會主辦的「2024歐洲聖誕市集」，並在現場以可愛摩天輪造型展現全台萬豪品牌酒店，現場也會販售飯店精選餐飲美食與禮品，更帶來精彩的DJ、調酒秀等豐富演出。

聖誕市集現場也有專屬活動，凡現場新註冊萬豪旅享家會員，即可兌換拍貼機體驗；加入萬豪旅享家官方LINE帳號並完成指定任務，還可抽飯店餐飲、住宿優惠券等多項好禮，最大獎更有機會將免費住宿券抱回家。

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▲▼萬豪旅享家進駐2024歐洲聖誕市集。（圖／記者蔡玟君攝）

▲2024歐洲聖誕市集有50多個攤位進駐。（圖／記者蔡玟君攝）

而「2024歐洲聖誕市集」今年集結50多個攤位，包括15個歐洲國家，透過正宗歐式耶誕美食、精選暖心熱紅白酒、聖誕手工藝品等，讓台灣民眾感受濃濃歐風聖誕氛圍，除此之外，民眾還可參加公益抽獎抽歐洲來回機票，欣賞充滿歐洲風情的現場表演，包括11月30日的獨家VIP音樂會，將由重量級法國音樂劇巨星Gauthier和Cyril Niccolaï將帶來多首國際知名流行音樂歌曲和法國音樂劇代表，邀請民眾一起共襄盛舉。

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▲新光三越2024耶誕精靈之森。（圖／業者提供）

▲還能欣賞一旁的聖誕樹燈光與飄雪秀。（圖／業者提供）

而在歐洲聖誕市集所在的廣場，還有新光三越台北信義新天地今年推出「全台唯一會動的聖誕樹」，高達20公尺的奶油白樹體，結合音樂、燈光和雪景，即日起11點至下午4點期間有精靈聲光秀，下午4點至晚上10點30分則有「極光飄雪聲光秀」，包含整點、半點的3分鐘音樂與燈光秀演出，在台北市區也能感受置身銀白世界感。

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