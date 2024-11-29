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吸得到巧克力顆粒！日出茶太「M＆M’S聯名飲品」限時17天上市

▲▼日出茶太聯名M&M’S推2款限定飲品。（圖／日出茶太提供）

▲日出茶太跨界找來M&M’S巧克力合作。（圖／日出茶太提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「日出茶太 Chatime」首度找來經典巧克力品牌「M&M’S」合作，聯手推出2款限定飲品，有紅茶奶蓋、可可拿鐵選擇，且皆撒上了繽紛M&M’S巧克力增添口感，即日起限時17天開賣。

▲▼日出茶太聯名M&M’S推2款限定飲品。（圖／日出茶太提供）

▲M&M’S聯名飲品一共有2款。

日出茶太跨界找來M&M’S巧克力推出2款聯名飲品，有「M&M’S紅茶奶蓋」，選用招牌日曜紅茶作為基底，疊上絲滑的香醇奶蓋，最後再撒上M&M’S巧克力增添口感，售價60元起；「M&M’S可可拿鐵」則選用鮮乳結合可可，搭配M&M’S巧克力顆粒點綴，香氣更濃郁，售價65元起，即日起至12月15日於全門市限量上市，提醒101店、關西店未販售。

▲▼鶴茶樓聯名Bunni Konbiny兔子便利商店。（圖／鶴茶樓提供）

▲鶴茶樓找來Bunni Konbiny兔子便利商店推出一系列聯名。（圖／鶴茶樓提供，下同）

另，鶴茶樓近日也找來人氣IG插畫家《Bunni Konbiny兔子便利商店》跨界推出一系列聯名，人氣角色包括誠實善良的Mayo、美食達人Mogu、特立獨行的Mame及喜愛挑戰的Kuro通通現身，其中，3款限定紙杯特意搭配鮮豔綠色、黃色、桃紅色，吸睛度十足，還能看到兔子們喝飲料、手拿氣球的萌樣，可愛到不行，同步推出3款限定杯膜。

▲▼鶴茶樓聯名Bunni Konbiny兔子便利商店。（圖／鶴茶樓提供）

▲▼加碼收4款實用療癒周邊。

▲▼鶴茶樓聯名Bunni Konbiny兔子便利商店。（圖／鶴茶樓提供）

加碼還有4款實用周邊小物，包括「飲料提袋」，一共有黑、灰、粉3款式選擇，選用保冷保熱材質搭配超Q絨毛兔耳，提著走超療癒，售價248元；「大小購物袋」，使用鮮艷撞色的雙繩購物袋，1組就能獲得2款，售價288元。

「絨毛玩偶吊飾」有黑、白兔子2款，無論掛在包包或鑰匙上都適合，「絨毛零錢包 」則選用療癒絨毛搭配精緻刺繡，同樣有黑、白兔子2款式，售價皆為248元，即日起於全門市開賣，數量有限、售完為止。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 日出茶太 M&M’S 鶴茶樓 Bunni Konbiny兔子便利商店

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