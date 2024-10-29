開箱大阪「The Tower光芒飯店」　有日本最高無邊際露天風呂

▲大阪The Tower光芒飯店是該飯店集團旗下最大規模旅宿。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

大阪不斷有話題飯店新開幕！喜歡高空景觀的旅客，就一定要入住「大阪The Tower光芒飯店（Candeo Hotels Osaka The Tower）」，所有客房都能俯瞰都會日夜風景，更有金氏世界紀錄認證「世界最高設於建築內的無邊際露天風呂」，盡享無遮蔽270度絕美都會景觀，《ETtoday新聞雲》實際開箱，告訴你這間飯店魅力。

▲飯店位於高級商業中心堂島地區，交通方便。（圖／記者蔡玟君攝）

►亮點1：交通便利

大阪The Tower光芒飯店位於高級商業區堂島，鄰近地下鐵淀屋橋站、京阪電車大江橋站，走路10分鐘內就到JR北新地站，交通方便，距離大阪梅田僅一站距離，前往心齋橋也只要10分鐘就能抵達。由於地理位置方便，吸引許多外國旅客入住，飯店表示，目前住客有超過9成都來自海外。

▲從飯店前搭京阪電車就能直達京都東福寺看紅葉絕景。（圖／記者蔡玟君攝）

隨著賞楓季節即將到來，旅客也可以利用京阪電車直達京都，如賞楓景點「東福寺」就在路線上，也可在清水五条站轉乘公車前往清水寺；或在終點出町柳站下車，轉乘叡山電車前往鞍馬、比叡山，叡山電車更擁有夢幻紅葉隧道風景。

▲▼飯店大廳與Lounge，無處都能欣賞大阪城市景緻（圖／記者蔡玟君攝）

►亮點2：飯店內每一處角落都盡享高空景觀

飯店所在建築1至15樓為辦公大樓，從16樓起至31樓為飯店，館內以古銅金、香檳金等色調加上大量水晶吊燈，營造出奢華感；飯店大廳位於16樓，一進大廳，就能感受置身高空、將城市踩在腳下的視覺體驗。

▲▼行政雙床房，窗邊設有長沙發，可作為休息區或沙發床。（圖／記者蔡玟君攝）

▲從客房就能看百萬夜景。（圖／記者蔡玟君攝）

從18樓起至31樓共有548間客房，是該酒店集團品牌旗下規模最大飯店，並分為9種房型，坪數從7坪至23坪不等。每間客房都享有大面窗景能俯瞰都會景觀，天氣好時更能看得到大阪城。

▲▼房內附有各種貼心備品。（圖／記者蔡玟君攝）

▲8成客房擁有浴缸。（圖／記者蔡玟君攝）

房內也提供多種貼心的物品，如兩層木盒內放置牙刷、刮鬍刀、化妝棉等備品，黑色皮革足袋造型拖鞋設計感十足；床上放置兩件式睡衣，從床頭到窗邊沙發都有插座，不怕3C用品無處充電。

▲行政三人房景觀。（圖／記者蔡玟君攝）

▲透過高空視角可以多面看夜景。（圖／記者蔡玟君攝）

►亮點3：特色客房介紹

除了一般常見的一大床、雙床房型，大阪The Tower光芒飯店亦有三人房房型，直面L型開闊窗景前放置3張單人床，在擁有自己舒適休息空間同時也能與三五好友分享賞景感受。

▲▼大阪The Tower光芒飯店最頂級「光芒套房」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲還有私人SPA浴池。（圖／記者蔡玟君攝）

最頂級的「光芒套房」獨享近23坪超大空間，最多可入住6位大人、4位小孩，並發揮優勢，不僅是起居空間擁有大面落地窗景，客房內更設有室內SPA浴池，邊泡澡邊享受180度遠眺繁華都會窗景。

▲金氏世界紀錄認證「世界最高建築內無邊際露天風呂」。（圖／記者蔡玟君攝）

►亮點4：金氏世界紀錄認證「世界最高設於建築內的無邊際露天風呂」

入住飯店絕對不能錯過的就是位於31樓的無邊際露天風呂，分為男湯與女湯，有室內大浴場、露天風呂，其中男湯的無邊際露天風呂在飯店尚未開幕，就獲得金氏世界紀錄認證為「世界最高設於建築內的無邊際露天風呂」。

▲也有室內大浴場。（圖／記者蔡玟君攝）

這座無邊際露天風呂優勢在於利用地利優勢，打造270度遼闊視角，可一望無際欣賞水都大阪日夜面貌，且毫無遮蔽，隨著大阪每年冬季都會舉辦的「光之饗宴」點燈活動即將開跑，露天風呂能邊泡澡邊俯瞰燈海，可是一大享受。

飯店也表示，雖然目前金氏世界紀錄認證的無邊際露天風呂僅為男性開放，但已在規劃未來以男女湯交換方式，盡可能讓所有旅客都能欣賞。此外，無論是男女湯都是刺青友善，身上有紋身圖案的旅客也可以自由進入，享受高空大浴場的樂趣。

▲▼早餐餐廳同樣擁有絕佳空中視角。（圖／記者蔡玟君攝）

►亮點5：極致享受的高空早餐

大阪The Tower光芒飯店將自身擁有高空景觀優勢發揮得淋漓盡致，在餐廳也能擁有無敵視野。縱長型餐廳設計將最好的景觀都保留給房客，一整排面向落地窗的座位區成為最受歡迎的用餐地點，在轉角處亦設有可多人用餐的沙發區，邊用餐，欣賞腳下穿流不息的車流、沿途流經的堂島川，以及在陽光灑落下閃閃發光的建築群，用極致的高空早餐體驗開啟美好一天。

若想體驗這間最新高空景觀飯店，即日起至明年3月5日透過Klook預訂，輸入優惠碼「CANDEOHOTELS」即享88折優惠，最多可折抵1285元。