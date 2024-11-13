ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

日本環球影城最新園區「咚奇剛國度」12／11開幕　內部搶先看

▲▼日本環球影城咚奇剛國度。（圖／日本環球影城提供）

▲日本環球影城超級任天堂世界最新園區「咚奇剛國度」開幕日確定了。（圖／日本環球影城提供）

記者蔡玟君／綜合報導

日本環球影城宣布，園內的「超級任天堂世界」第二主題園區「咚奇剛國度」確定將在12月11日開幕，旅客將可體驗最新遊樂設施和享受主題餐飲與周邊商品購物樂趣，園方更公開園內最新亮點讓粉絲搶先看外，旅遊電商Klook也宣布從今（13日）起開賣特別版快速通關券。

▲▼大阪環球影城，日本環球影城，除了哈利波特園區，新開放的馬力歐園區也受到許多遊客歡迎，還有許多聯名商品可以購買。（圖／記者謝盛帆攝）

▲日本環球影城的超級任天堂世界開幕後備受旅客喜愛。（圖／記者謝盛帆攝）

代表超級任天堂世界第二主題園區的「咚奇剛國度」在粉絲期待下終於正式宣布開幕日，此次全新園區將包括一項新的乘坐型設施「咚奇剛的瘋狂礦車™（Mine Cart Madness）」，讓旅客可以來場特色冒險，同時還有咚奇剛主題餐廳和商店，讓旅客能盡情沉浸在國度之中。

▲▼日本環球影城最新園區「咚奇剛國度」。（圖／日本環球影城提供）

▲▼日本環球影城最新園區「咚奇剛國度」黃金神殿內部亮相。（圖／日本環球影城提供）

▲▼日本環球影城最新園區「咚奇剛國度」。（圖／日本環球影城提供）

日本環球影城也正式曝光「咚奇剛國度」內部，包括園區代表景點「黃金神殿」，細膩的史前時代壁畫、閃亮神殿都超吸睛，以及最新遊樂設施「咚奇剛的瘋狂礦車™」的搭乘車輛與車站，開幕後，超級任天堂世界園區面積將擴大為1.7倍。

▲▼日本環球影城最新園區「咚奇剛國度」。（圖／日本環球影城提供）

▲最新雲霄飛車「咚奇剛的瘋狂礦車™（Mine Cart Madness）」列車也曝光。（圖／日本環球影城提供）

不過由於先前已開賣的12月快速通關券並不含該新設施，如果想要搶先體驗，日本環球影城官網與Klook都從今天起開賣「咚奇剛國度」特別版快速通關券。

▲▼大阪環球影城，日本環球影城，除了哈利波特園區，新開放的馬力歐園區也受到許多遊客歡迎，還有許多聯名商品可以購買。（圖／記者謝盛帆攝）

▲年末計畫到日本環球影城玩不妨將新園區列出計畫中。（圖／記者謝盛帆攝）

特別版快速通關券適用12月11日至31日，但是不包含「NO LIMIT! 跨年倒數2025活動」時段，票券包括瘋狂礦車新設施的入場票，以及瘋狂礦車或耀西冒險乘車紀念照、園區限定2,200日元購物券三選一，Klook也同步開賣2025年1月1日至13日的快速通關券，其中快速通關券4和快速通關券7也能選擇有「咚奇剛國度」的方案。

▲▼長崎豪斯登堡米飛兔園區。（圖／ハウステンボス株式会社提供）

▲長崎豪斯登堡米飛兔園區。（圖／ハウステンボス株式会社提供）

長崎知名主題公園「豪斯登堡」則宣布，將打造全世界第一個「米飛兔」主題園區，預計在2025年夏天開幕。園區以「米飛兔與好朋友嚮往的休日」為主題，以華麗的歐風街道設計結合各種可愛體驗，並有飛機、遊艇與遊歷繪本世界等3樣乘坐型遊樂設施，搭配一系列拍照打卡點、餐廳與周邊商品店，讓旅客可以沉浸式享受身在米飛兔的世界中。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本環球影城 日本旅遊 大阪旅遊 超級任天堂世界 咚奇剛國度

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

陳喬恩拒同台小S：我跟她不熟　下秒神反轉網笑翻

推薦閱讀

金色三麥吃得到東台灣最難訂餐廳菜色

金色三麥吃得到東台灣最難訂餐廳菜色

住ClubMed馬爾地夫度假村每人現省5萬

住ClubMed馬爾地夫度假村每人現省5萬

世界棒球12強賽開打！肯德基應援優惠出爐

世界棒球12強賽開打！肯德基應援優惠出爐

開箱瑞士策馬特冷門深度遊！

開箱瑞士策馬特冷門深度遊！

應援中華隊！超商咖啡買2送2、零食買1送1

應援中華隊！超商咖啡買2送2、零食買1送1

春節住礁溪溫泉旅館每人1825元起

春節住礁溪溫泉旅館每人1825元起

阿里山賞楓火車　4梯次專車限額320人

阿里山賞楓火車　4梯次專車限額320人

高雄鶴茶樓4店要重新開了！營業日曝光

高雄鶴茶樓4店要重新開了！營業日曝光

隱身全台最美公路旁的老宅咖啡！

隱身全台最美公路旁的老宅咖啡！

「挽肉と米」2號店插旗台北信義區

「挽肉と米」2號店插旗台北信義區

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

士林官邸菊展11／29開跑！亮點先看

桃園花彩節「3.6萬坪花毯」11/16開展

紫爆花海！新竹「仙草秘境」已開6成

特搜8間最適合聚會的桌菜餐廳！

最多降1000元！新北最高鐵板燒變便宜

老台北人的台式早餐！

永康街20年台菜！焦糖色豬肝一定要點

只賣3小時！上班族私藏100元泰式便當

台中24小時「米街清粥小菜」宣布熄燈

一晚4千高貴不貴！沙壩最美五星飯店

熱門行程

最新新聞更多

金色三麥吃得到東台灣最難訂餐廳菜色

住ClubMed馬爾地夫度假村每人現省5萬

世界棒球12強賽開打！肯德基應援優惠出爐

開箱瑞士策馬特冷門深度遊！

應援中華隊！超商咖啡買2送2、零食買1送1

春節住礁溪溫泉旅館每人1825元起

阿里山賞楓火車　4梯次專車限額320人

高雄鶴茶樓4店要重新開了！營業日曝光

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366