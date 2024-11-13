日本環球影城最新園區「咚奇剛國度」12／11開幕　內部搶先看

▲日本環球影城超級任天堂世界最新園區「咚奇剛國度」開幕日確定了。（圖／日本環球影城提供）

記者蔡玟君／綜合報導

日本環球影城宣布，園內的「超級任天堂世界」第二主題園區「咚奇剛國度」確定將在12月11日開幕，旅客將可體驗最新遊樂設施和享受主題餐飲與周邊商品購物樂趣，園方更公開園內最新亮點讓粉絲搶先看外，旅遊電商Klook也宣布從今（13日）起開賣特別版快速通關券。

▲日本環球影城的超級任天堂世界開幕後備受旅客喜愛。（圖／記者謝盛帆攝）

代表超級任天堂世界第二主題園區的「咚奇剛國度」在粉絲期待下終於正式宣布開幕日，此次全新園區將包括一項新的乘坐型設施「咚奇剛的瘋狂礦車™（Mine Cart Madness）」，讓旅客可以來場特色冒險，同時還有咚奇剛主題餐廳和商店，讓旅客能盡情沉浸在國度之中。

▲▼日本環球影城最新園區「咚奇剛國度」黃金神殿內部亮相。（圖／日本環球影城提供）

日本環球影城也正式曝光「咚奇剛國度」內部，包括園區代表景點「黃金神殿」，細膩的史前時代壁畫、閃亮神殿都超吸睛，以及最新遊樂設施「咚奇剛的瘋狂礦車™」的搭乘車輛與車站，開幕後，超級任天堂世界園區面積將擴大為1.7倍。

▲最新雲霄飛車「咚奇剛的瘋狂礦車™（Mine Cart Madness）」列車也曝光。（圖／日本環球影城提供）

不過由於先前已開賣的12月快速通關券並不含該新設施，如果想要搶先體驗，日本環球影城官網與Klook都從今天起開賣「咚奇剛國度」特別版快速通關券。

▲年末計畫到日本環球影城玩不妨將新園區列出計畫中。（圖／記者謝盛帆攝）

特別版快速通關券適用12月11日至31日，但是不包含「NO LIMIT! 跨年倒數2025活動」時段，票券包括瘋狂礦車新設施的入場票，以及瘋狂礦車或耀西冒險乘車紀念照、園區限定2,200日元購物券三選一，Klook也同步開賣2025年1月1日至13日的快速通關券，其中快速通關券4和快速通關券7也能選擇有「咚奇剛國度」的方案。

▲長崎豪斯登堡米飛兔園區。（圖／ハウステンボス株式会社提供）

長崎知名主題公園「豪斯登堡」則宣布，將打造全世界第一個「米飛兔」主題園區，預計在2025年夏天開幕。園區以「米飛兔與好朋友嚮往的休日」為主題，以華麗的歐風街道設計結合各種可愛體驗，並有飛機、遊艇與遊歷繪本世界等3樣乘坐型遊樂設施，搭配一系列拍照打卡點、餐廳與周邊商品店，讓旅客可以沉浸式享受身在米飛兔的世界中。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）