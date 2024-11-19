高雄第2家新馬辣插旗左營富國路　南部首家夯下去燒肉同步進駐

▲新馬辣經典麻辣鍋前進高雄左營。（圖／馬辣集團提供）

記者黃士原／台北報導

看好台灣餐飲市場發展前景，馬辣集團擴大布局，除了熊一燒肉10月連開3家店外，新馬辣經典麻辣鍋、夯下去和牛燒肉也同步插旗高雄富國路，預計12月開幕。

馬辣集團旗下的新馬辣經典麻辣鍋、夯下去和牛燒肉年底再拓點，12月同步在高雄富國路開新店。新馬辣承襲母品牌的豐富多樣，以不到百元差價，大幅度將肉品與海鮮等級提升，提供澳洲黑毛和牛M6~M9+、美國CAB安格斯黑牛、紐澳特級牛舌、美國choice無骨牛小排（肩）、A級松阪豬、阿根廷天使紅蝦、野生大草蝦等，餐價698元起，另有個人套餐498元起。

▲馬辣燒肉新品牌「夯下去」首度插旗高雄。（圖／馬辣集團提供）

夯下去和牛燒肉目前全台只有2家分店，第3店選定高雄。品牌主打燒肉吃到飽，最低598元起開吃，全店供應20多種肉品、哈根達冰淇淋、莫凡彼冰淇淋無限吃到飽，以及料理職人推車至桌邊厚切0.8mm~1cm牛排（798元以上方案）。

▲台中個人燒肉品牌「鉄鮮森」將首度北上開店。（圖／取自鉄鮮森大里店臉書）

另外，台中人氣「森森燒肉」旗下個人燒肉品牌「鉄鮮森」首度到北部展店，選定新北市土城家樂福，預計明年1月初開幕。

鉄鮮森從小資套餐到日本A5和牛套餐都有，最便宜不到300元，而且還附贈自助吧，餐檯上的炸物、生菜、飲料、冰淇淋都可吃到飽。如果套餐吃不夠，可加點各式肉品海鮮，價格100元至400元區間。