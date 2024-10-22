一周只賣兩天老宅甜點店！ 也是電影「翻滾吧！阿信」經典場景

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撰文攝影／紫色微笑、整理／實習記者張宜樺

「藏甜」是一家每周只開放兩天的人氣甜點店，建築本身是壯圍鄉間知名的特色老宅，這棟老宅同時也是電影「翻滾吧！阿信」裡的經典場景之一。這裡把老宅的特色保存得很棒。重點是這裡的甜點超好吃，而且口味非常多元，沒預約可是很難吃到！順便逛壯圍必打卡的「古亭穀倉」，那就是完美的壯圍半日遊景點組合了。

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空間環境

藏甜手作坊或簡稱藏甜，利用「壯圍老屋新生命示範計畫」計劃成立，自從開幕後就一直是人氣名店，也是現今壯圍的鄉間的一大亮點。目前建築內部還是保留原有的木造結構、搭配櫃台的墨綠色磁磚、整間店真的古色古香，同時天花板也保留早年的礙子，這是陶瓷做的，是用來防止電流過大之用的，這個現今也很難看到了。

▲對面的老宅也一樣是獨棟老宅。

▲內部空間不算太大，所以店裡也有不少客人是選擇外帶的。

▲餐具區，也是農村時期的菜櫥改成的，非常有味道。

菜單價位

這裡的口味不算少，每個大約一百多元，也有很多種口味的千層蛋糕，店裡也有不少搭配季節推出的限定水果口味，真的很多元。吐司也很有多人預訂。

特色飲料

芒果千層

我們點的芒果千層，夏天的芒果最對味了，入口香甜有層次。

紅心芭樂蛋糕捲＆芝麻麵茶捲

紅心芭樂內餡的蛋糕捲和芝麻口味的蛋糕捲，但裡面是像拿破崙派的內餡。芝麻麵茶捲也很不錯，入口就有芝麻與麵茶的香氣，裡面的內餡口味，又軟又脆的口感很不錯。

泡芙＆大溪地香草泡芙可頌

泡芙口感鬆軟、內餡軟綿香滑可口。大溪地香草泡芙可頌光是這造型就想給它一百分了，可頌與小泡芙的結合，中間應該是卡士達醬，真的是天作之合！當然也很好吃。這家店真的很有特色，糕點的水準也是一流的，可惜的是一周只開二天而已，想吃的朋友記得要先預約。

心得評價

這次我們一行人幾乎把店家的蛋糕全給端上來了，非常壯觀啊！

藏甜手作坊

地址：宜蘭縣壯圍鄉永美路二段17巷1號

營業時間：周六日 13：00至18：00 、周一至周五公休

電話：0912－080983

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