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嘉義必吃經典！白醋涼麵淋上蒜泥更香　香菇肉羹組合是在地人推薦

紫色微笑。Ben&Jean的饗樂生活

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▲▼公園老店涼麵，加美乃滋的涼麵，口味新鮮有趣、加上香菇肉羹，是在地人推薦組合。（圖／紫色微笑提供）

撰文攝影／紫色微笑、整理／實習記者黃亭詠

嘉義的特色美食不少，尤其必吃公園老店涼麵！這款加了美乃滋的涼麵，早就耳聞它的盛名，原來它就是一般常吃的涼麵加上在地說的「白醋」也就是特製的美乃滋來做醬料調味，口味新奇有趣，這家只有涼麵與香菇肉羹的簡單組合，但卻讓人印象深刻，有到嘉義一遊的朋友一定要嚐嚐看。

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公園老店涼麵空間環境

▲▼公園老店涼麵，加美乃滋的涼麵，口味新鮮有趣、加上香菇肉羹，是在地人推薦組合。（圖／紫色微笑提供）

▲店裏雖不大但很乾淨。

▲▼公園老店涼麵，加美乃滋的涼麵，口味新鮮有趣、加上香菇肉羹，是在地人推薦組合。（圖／紫色微笑提供）

▲▼公園老店涼麵，加美乃滋的涼麵，口味新鮮有趣、加上香菇肉羹，是在地人推薦組合。（圖／紫色微笑提供）

▲餐具是自取的，也維持的很乾淨。

公園老店涼麵菜單價位

▲▼公園老店涼麵，加美乃滋的涼麵，口味新鮮有趣、加上香菇肉羹，是在地人推薦組合。（圖／紫色微笑提供）

▲▼公園老店涼麵，加美乃滋的涼麵，口味新鮮有趣、加上香菇肉羹，是在地人推薦組合。（圖／紫色微笑提供）

▲公園老店的品項很簡單，就是肉羹（麵、飯、米粉）跟涼麵，價格也只有2種，小的40元、大的60元。

▲▼公園老店涼麵，加美乃滋的涼麵，口味新鮮有趣、加上香菇肉羹，是在地人推薦組合。（圖／紫色微笑提供）

▲桌上也提供了食用方法。

公園老店涼麵心得評價

涼麵（招牌寬麵）

▲▼公園老店涼麵，加美乃滋的涼麵，口味新鮮有趣、加上香菇肉羹，是在地人推薦組合。（圖／紫色微笑提供）

▲這就是聞名已久的嘉義涼麵，上面有麻醬、美乃滋，還有小黃瓜點綴。

▲▼公園老店涼麵，加美乃滋的涼麵，口味新鮮有趣、加上香菇肉羹，是在地人推薦組合。（圖／紫色微笑提供）

清爽的美乃滋
原味的涼麵，味道蠻清爽的，而美乃滋並不是印象中那種濃稠糸，反而很像日本的美乃滋清爽的風味，淡淡的麻醬香很棒很涮嘴，選擇寬麵的好處是醬汁能沾附的更多更均勻，加上蒜泥和辣椒醬後，味道更突出、整體的風味更加豐富。

涼麵（細麵）

▲▼公園老店涼麵，加美乃滋的涼麵，口味新鮮有趣、加上香菇肉羹，是在地人推薦組合。（圖／紫色微笑提供）

▲▼公園老店涼麵，加美乃滋的涼麵，口味新鮮有趣、加上香菇肉羹，是在地人推薦組合。（圖／紫色微笑提供）

豆芽香菇肉羹

▲▼公園老店涼麵，加美乃滋的涼麵，口味新鮮有趣、加上香菇肉羹，是在地人推薦組合。（圖／紫色微笑提供）

▲來碗香菇肉羹，剛好跟涼麵湊成一組。

▲▼公園老店涼麵，加美乃滋的涼麵，口味新鮮有趣、加上香菇肉羹，是在地人推薦組合。（圖／紫色微笑提供）

▲肉羹吃起來很鮮嫩，湯頭的濃度適中，對北部人來說，調味比較偏甜。

心得
涼麵搭配肉羹的組合真的很不錯，沒吃過的朋友，一定要來嚐嚐嘉義的在地風味。

公園老店涼麵

地址：嘉義市東區新生路171號
營業時間：09：00至17：00
電話：05－2757874

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