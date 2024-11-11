限時4天！日韓機票、星級飯店11元起 日本環球影城買一送一

▲想到日本與韓國玩，把握雙11搶機票優惠。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

搶攻雙11商機，Trip.com從今（11日）起連續4天推出日韓機票單程11元起、四星飯店每晚11元起，以及日本環球影城、香港海洋公園門票買一送一優惠。

Trip.com從今天起推出限量日韓機票單程一口價11元優惠，如晚上6點開放首爾11元機票，售完為止，晚上10點還有2222元、1111 元的機票。同時，日韓四星飯店11元起，如東京上野諾加飯店、京都八條都飯店雙床房，或今年新開幕的韓國明洞家庭旅館等，均為11元起。

▲星宇航空亦有機票優惠。（圖／星宇航空提供）

計畫前往香港、上海、宿霧、胡志明或者澳門旅遊的旅客，12日則有限量星宇航空機票優惠，來回價1111元；當晚10點還有1111元和333元的機票折扣碼。

想要搶國旅優惠，13日上午11點開放搶購台北凱達大飯店、品文旅礁溪每晚1111元；晚上10點還有1111元和333元的飯店優惠代碼。而從14日上午11 點起，日本大阪環球影城、東京三麗鷗彩虹樂園、香港海洋公園門票，均可買一送一，還有eSIM、SIM 卡和首爾塔門票等多項半價優惠。

▲日本九州宮崎的「日南太陽花園」有全球唯一獲得復活島許可摩艾石像群。（圖／易飛網提供）

而易飛旅遊也搶攻雙11商機，即日起至11月13日於官網推出「雙11好事成雙」線上狂歡季，又以「超值日本南北九州神秘機票（含稅）」1萬1111元買一送一最划算，每人免6000元，即可買到宮崎／佐賀自選航班，不走回頭路暢玩日本南北九州。

除此之外，易飛網也推出「日本南北九州美酒美食五星６日」之旅，保證入住喜來登，贈宮崎牛與燒酒饗宴，每人3萬6900元起，所有出團日均享第二人現折1萬1111元優惠。想要搶先安排冬天出國玩，亦有日本「經典破冰北海道5日」 4萬2900元起、「冬雪藏王樹冰5日」 4萬2900元起，每人均現折1111元；亦有「韓國銀妝雪場飆5日」1萬6900元起，每人再現折1111元。