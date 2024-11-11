ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

限時4天！日韓機票、星級飯店11元起 日本環球影城買一送一

▲▼京都清水寺清水坂，日本旅遊，京都旅遊，日本和服，穿和服體驗，京都旅遊，浴衣，浴衣體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

▲想到日本與韓國玩，把握雙11搶機票優惠。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

搶攻雙11商機，Trip.com從今（11日）起連續4天推出日韓機票單程11元起、四星飯店每晚11元起，以及日本環球影城、香港海洋公園門票買一送一優惠。

Trip.com從今天起推出限量日韓機票單程一口價11元優惠，如晚上6點開放首爾11元機票，售完為止，晚上10點還有2222元、1111 元的機票。同時，日韓四星飯店11元起，如東京上野諾加飯店、京都八條都飯店雙床房，或今年新開幕的韓國明洞家庭旅館等，均為11元起。

▲▼星宇航空攜手IHG洲際酒店集團推出「星際旅行」越南3天2夜機加酒自由行套裝行程。（圖／星宇航空提供攝）

▲星宇航空亦有機票優惠。（圖／星宇航空提供）

計畫前往香港、上海、宿霧、胡志明或者澳門旅遊的旅客，12日則有限量星宇航空機票優惠，來回價1111元；當晚10點還有1111元和333元的機票折扣碼。

想要搶國旅優惠，13日上午11點開放搶購台北凱達大飯店、品文旅礁溪每晚1111元；晚上10點還有1111元和333元的飯店優惠代碼。而從14日上午11 點起，日本大阪環球影城、東京三麗鷗彩虹樂園、香港海洋公園門票，均可買一送一，還有eSIM、SIM 卡和首爾塔門票等多項半價優惠。

▲▼日本九州宮崎，全球唯一獲得復活島許可摩艾石像群，日南太陽花園。（圖／易飛網提供）

▲日本九州宮崎的「日南太陽花園」有全球唯一獲得復活島許可摩艾石像群。（圖／易飛網提供）

而易飛旅遊也搶攻雙11商機，即日起至11月13日於官網推出「雙11好事成雙」線上狂歡季，又以「超值日本南北九州神秘機票（含稅）」1萬1111元買一送一最划算，每人免6000元，即可買到宮崎／佐賀自選航班，不走回頭路暢玩日本南北九州。

除此之外，易飛網也推出「日本南北九州美酒美食五星６日」之旅，保證入住喜來登，贈宮崎牛與燒酒饗宴，每人3萬6900元起，所有出團日均享第二人現折1萬1111元優惠。想要搶先安排冬天出國玩，亦有日本「經典破冰北海道5日」 4萬2900元起、「冬雪藏王樹冰5日」 4萬2900元起，每人均現折1111元；亦有「韓國銀妝雪場飆5日」1萬6900元起，每人再現折1111元。

關鍵字： 雙11 日本旅遊 韓國旅遊 亞洲旅遊 優惠快訊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

推薦閱讀

中正紀念堂閉館2天！展覽、儀隊暫停

中正紀念堂閉館2天！展覽、儀隊暫停

新加坡「Hello Kitty樂園」免費拍

新加坡「Hello Kitty樂園」免費拍

先喝道X台灣運彩推超帥棒球飲料杯

先喝道X台灣運彩推超帥棒球飲料杯

限時4天！日韓機票、飯店11元起

限時4天！日韓機票、飯店11元起

7-11門市首度現賣鮮活大閘蟹！

7-11門市首度現賣鮮活大閘蟹！

全日本最長人行吊橋！高空遠眺富士山

全日本最長人行吊橋！高空遠眺富士山

發發聯名KitKat推3款巧克力飲品

發發聯名KitKat推3款巧克力飲品

紫爆花海！新竹「仙草秘境」已開6成

紫爆花海！新竹「仙草秘境」已開6成

佛統府美食開箱！必點菜色＆交通指南

佛統府美食開箱！必點菜色＆交通指南

7-11北部首間寶可夢主題店！伊布燈箱超萌

7-11北部首間寶可夢主題店！伊布燈箱超萌

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

手搖飲雙11優惠懶人包！

全台首家！27年欣葉日本料理信義店熄燈

北市「黑浮咖啡復興店」低調熄燈！

開箱／觀光列車「海風號」12/7首航！

雙11餐飲優惠一次看

紫爆花海！新竹「仙草秘境」已開6成

巷弄寧靜咖啡隱身行天宮站平日不限時

雙11吃到飽餐廳優惠整理包

丹丹漢堡40周年！消費滿額抽可愛公仔

北投關渡花海增河濱展區！風災開5成

熱門行程

最新新聞更多

中正紀念堂閉館2天！展覽、儀隊暫停

新加坡「Hello Kitty樂園」免費拍

先喝道X台灣運彩推超帥棒球飲料杯

限時4天！日韓機票、飯店11元起

7-11門市首度現賣鮮活大閘蟹！

全日本最長人行吊橋！高空遠眺富士山

發發聯名KitKat推3款巧克力飲品

紫爆花海！新竹「仙草秘境」已開6成

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366