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紫爆花海來了！新竹「仙草秘境」已開6成　協會：這1-2周滿開

▲新竹縣關西鎮南山大橋「仙草一分田」盛開近6成。（圖／關西鎮鄉土文化協會提供，攝影：傅增君）

▲新竹縣關西鎮「仙草一分田」盛開近6成。（圖／關西鎮鄉土文化協會提供，攝影：傅增君）

記者彭懷玉／台北報導

紫爆花海要來了！新竹縣關西鎮「仙草一分田」盛開近6成，就位於南山大橋金城武樹前，估計這一、兩周會滿開。而桃園仙草花節將在11月23日接棒登場，活動細節尚未公布。

▲新竹縣關西鎮南山大橋旁的仙草花。（2023資料照／新竹縣交旅處提供）

▲南山大橋旁的仙草花由關西鄉土文化協會和志工群友善種植和照顧。（2023資料照／新竹縣交旅處提供）

不少網友接續於賞花社團通報，新竹縣關西鎮南山大橋旁的仙草花已綻放，引發熱烈討論。這片秘境仙草花是由關西鄉土文化協會和志工群友善種植和照顧，協會表示，今年種植的是仙草3號，目前花綻開近6成，預估這一兩周會滿開，如無風雨，花況預計可以持續到月底，關西仙草花節活動將於11月23日展開。

▲新竹縣關西鎮南山大橋旁的仙草花。（2023資料照／新竹縣交旅處提供）

▲新竹縣關西鎮南山大橋旁的仙草花。（2023資料照／新竹縣交旅處提供）

至於康芮颱風是否對花造成影響？協會指出，上月底颱風來時花期才正準備要開始，所以整體來說並沒有太大影響。

▲2020桃園仙草花節11/28開幕搶先看。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「桃園仙草花節」預計11月23日至12月1日在楊梅休閒農業區登場。（資料照／記者彭懷玉攝）

說到仙草花，勢必要提每年佔地逾5公頃的「桃園仙草花節」，放眼望去，紫色仙草花海神似南法薰衣草田，被網友譽為「台版普羅旺斯」，今年預計11月23日至12月1日在楊梅休閒農業區登場，同樣在上湖派出所旁的花田（楊湖路三段239號）。據官方粉專表示，本屆打造充滿童趣色彩的遊樂園，其餘細節尚待桃園市農業局公布。

關鍵字： 新竹縣旅遊 關西鎮旅遊 仙草一分田 花海旅遊 桃園旅遊 桃園仙草花節

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