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每杯只要35元！手搖飲「擂焙珍奶買1送1」限時1天喝

▲▼CoCo冬韻擂焙珍奶 。（圖／CoCo提供）

▲CoCo冬韻擂焙珍奶限時1天買1送1 。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

準備立冬了，手搖飲品牌「CoCo」特意祭出限時1天「大杯冬韻擂焙珍奶買1送1」優惠，11月7日只要透過指定線上點單平台下單即享優惠，每人最多買2送2。

CoCo將於11月7日立冬日推「大杯冬韻擂焙珍奶買1送1」優惠，只要70元就能爽喝2杯，換算下來單杯只要35元，且糖度、冰量可隨意任選，當日開放於官方LINE領券，每人最多可獲2張券，限於都可訂線上點單平台使用，也可直接使用點單平台享優惠，優惠以自取為主、須於當日使用完畢，數量有限、送完為止，部分門市則不參與此活動。

「冬韻擂焙珍奶」是採用馬玉山客家擂茶配方，嚴選14種營養穀物、豐富豆類研磨成濃厚擂茶粉，再結合日式鹿兒島焙奶茶，每一口都能喝到醇厚茶底，再放進Q彈蜜珍珠，提醒擂茶粉因含有小麥、砂糖、黑豆、薏仁、燕麥、綠茶、白芝麻、黑糯米、黑麥、糙米、黑芝麻、蕎麥、小麥胚芽、山藥、蓮子、黑棗粉等穀物，不建議對其過敏者飲用。

▲▼迷客夏「日本靜岡焙茶系列」回歸。（圖／迷客夏提供）

▲迷客夏「日本靜岡焙茶系列」回歸。（圖／迷客夏提供，下同）

隨著天氣逐漸轉涼，迷客夏秋冬限定「焙茶系列」也宣布回歸，嚴選來自靜岡特選製茶名家，透過低溫精工研磨、茶粉細緻，再結合遠紅外線與直火混烘，保留焙茶完整茶韻甜香，並搭配綠光鮮奶打造3款飲品選擇，有清爽系「焙焙烏龍拿鐵」，是焙茶結合琥珀高峰烏龍茶、綠光鮮奶，而「靜岡焙茶拿鐵」則喝得到濃郁鮮奶香伴隨焙茶香。

▲▼迷客夏「日本靜岡焙茶系列」回歸。（圖／迷客夏提供）

▲還推全新配料「焦糖布蕾」。

加碼喝全新甜點系「焙焙芋頭蒙布朗」，以經典法式甜點蒙布朗作為靈感，選用檳榔心芋、高雄一號芋頭製成綿密鬆軟的招牌芋泥，搭配焙茶、綠光鮮奶，咀嚼口感更豐富；除外還推出新配料「焦糖布蕾」，Q彈滑嫩的口感，入口後散發濃郁焦糖和微微黑糖香，推薦搭配鮮奶、拿鐵系列飲品最適合，11月6日起正式開賣。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 CoCo 買1送1 迷客夏

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