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侯布雄餐廳星光周午餐菜色曝光　仍有零星座位可訂「想吃快搶」

▲侯布雄餐廳星光周午餐菜色搶先看。（圖／記者黃士原攝）

▲侯布雄餐廳星光周午餐菜色搶先看，上圖為「油封馬鈴薯與煙燻鮭魚及Oscietra魚子醬」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

侯布雄餐廳年度活動星光周明天登場，以「白色鑽石」美譽的白松露為主角，晚餐1萬6800元，午餐5880元。業者表示，目前訂位已超過9成，僅剩吧檯區的零星座位，想品嚐的民眾請把握最後機會。

星光周是侯布雄餐廳年度活動，由侯布雄集團全球行政總主廚Mr.David Alves領軍，與首席侍酒師Mrs.Charlotte Page、全球開發主管Mr. Loïc LAUNAY於本周來台，明天起至11月3日推出期間限定的摘星午間套餐及星光晚宴，午餐有5道料理，餐價5880元，晚餐有8道料理，餐價1萬6800元。

▲侯布雄餐廳星光周午餐菜色搶先看。（圖／記者黃士原攝）

▲午間套餐以「白松露圓球鬆餅」開場。（圖／記者黃士原攝）

午間套餐以「白松露圓球鬆餅」開場，小巧可愛的鬆餅球如章魚燒般以滾動形式慢煎，鬆軟餅皮填入松露白醬及康堤起司，最後放上現刨松露及金箔，一口咬下，白松露的獨特香氣在口中噴發。第二道「油封馬鈴薯與煙燻鮭魚及oscietra魚子醬」，先把油封後的馬鈴薯切成薄片，鋪上檸檬酸奶醬，以櫻桃木煙燻的澳洲鮭魚及魚子醬點綴。

▲侯布雄餐廳星光周午餐菜色搶先看。（圖／記者黃士原攝）

▲「北海道海膽佐藝伎咖啡風味馬鈴薯泥」是侯布雄主廚生前曾與「壽司之神」小野二郎一同合作過的作品。（圖／記者黃士原攝）

接著登場的「北海道海膽佐藝伎咖啡風味馬鈴薯泥」，是侯布雄主廚生前曾與「壽司之神」小野二郎一同合作過的作品，在經典馬鈴薯泥加入了藝伎咖啡粉，咖啡果酸在口中散開與鮮甜北海道海膽相互交融。

▲侯布雄餐廳星光周午餐菜色搶先看。（圖／記者黃士原攝）

▲主菜「豪野鴨胸佐The GLENLIVET威士忌醬」以經典台菜「香酥鴨」為靈感。（圖／記者黃士原攝）

主菜「豪野鴨胸佐The GLENLIVET威士忌醬」以經典台菜「香酥鴨」為靈感，主廚選用彰化在地飼養的胭脂鴨，經過10天熟成，期間每日刷上威士忌，使鴨胸肉質粉嫩細緻，風味與甜味更加濃郁，炙烤後的鴨皮香酥脆口，再佐上威士忌與鴨肉汁、小牛高湯熬製出濃郁的醬汁。

▲侯布雄餐廳星光周午餐菜色搶先看。（圖／記者黃士原攝）

▲甜點「薄透焦糖土岐蘋果與無花果及肉桂冰淇淋」。（圖／記者黃士原攝）

甜點「薄透焦糖土岐蘋果與無花果及肉桂冰淇淋」，使用日本青森的土岐蘋果，將其刨成片狀並包裹富士蘋果、無花果及大溪地香草籽，浸漬在焦糖鳳梨葡萄汁裡，再搭配肉桂冰淇淋。

侯布雄餐廳表示，目前星光周訂位已超過9成，僅剩吧檯區的零星座位，想品嚐的民眾請把握最後機會，可打電話到餐廳詢問。

▲部落野味餐廳「AKAME」主廚彭天恩（左），與台東長濱法餐「Sinasera 24」主廚楊柏偉（右）。（圖／台南晶英提供）

另外，台南晶英表示，永續島嶼餐桌希望透過「食物」傳達理念，盤中的料理不僅是主廚精湛技藝與當季鮮美原生食材的結合，佐餐飲品與主題概念更強化了體驗深度。「山土地海」客座餐會找來部落野味餐廳「AKAME」主廚彭天恩，與台東長濱法餐「Sinasera 24」主廚楊柏偉，透過「美食」實踐聯合國17項可持續發展目標（SDGs）。

兩位主廚在菜單中所使用到的烏殼綠竹筍、石虎米、水雉野蓮、菱角、鰹魚、虱目魚、鬼頭刀、蜂蜜、黑豆酥與野生愛玉等，都來自友善棲地的共生品牌，包含台南七股黑琵牌、台南官田菱雉菱、台南學甲幸福千千歲、台南楠西生產履歷蜂蜜／昇峰蜂場、花蓮洄游吧等，台南晶英表示，未來也將持續攜手這群職人團體，實踐產地到餐桌「三生一體」的無限可能。

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