2024ITF台南飯店線上旅展住宿券總整理　下殺19折起、享免費早餐

▲台南晶英酒店。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

台南今年迎接建城400年，到明年都有一系列豐富活動陸續登場，吸引遊客前往觀光。若想要搶到優惠飯店住宿，那就一定要趁著2024ITF台北國際旅展即將到來搶一波，《ETtoday新聞雲》就整理出台南各大飯店推出的「ITF線上旅展住宿券」總整理，住宿券下殺19折起，還可以入住五星飯店一房一廳套房。

■台南晶英酒店

晶華酒店集團從即日起至11月4日於官網推出線上旅展，主打可一次選擇多家飯店以及餐廳使用的「環遊晶華住宿券」，每組三張共9999元。持一張3333元可入住捷絲旅品牌旗下包含台北西門、宜蘭礁溪、台北三重、台南虎山、花蓮及高雄等7館，兩張6666元可入住礁溪晶泉丰旅、台北晶華、台南晶英或晶英國際行館。

以台南晶英酒店為例，使用2張環遊晶華住宿券可入住16坪小西門套房，並包括隔日早餐，同時加贈每房加贈6至11歲兒童早餐一客。

台南晶英酒店也另外推出4款住宿券，如海東客房住宿券不含早餐每張4099元、一泊一食住宿券4699元，海東家庭客房住宿券每張5999元不含早餐，最多可入住4人；海東客房連泊住宿券每張7998元，可連住2晚不含早餐，每房加贈「國華友愛新商圈」指定店家美食抵用金300元。

▲捷絲旅台南虎山館。（圖／業者提供）

■捷絲旅台南虎山館

捷絲旅台南虎山館推出超值1.9折起住宿優惠，如「好事成雙 鼓悅客房住宿券」每張3998元，平日可選擇雙人連住兩晚或一晚兩間，相當於每房每晚1999元。

「好運乘三 家庭客房住宿券」每張4999元，提供3種房型選擇，包含鼓趣客房、鼓迎家庭客房、鼓欣家庭客房，滿足不同床型需求，入住體驗更舒適。此券加贈奇美食品幸福工廠百元抵用券，並且旺日及假日入住不加價，周日至周五入住更享免費捷食藝早餐。

「套房連泊住宿券」每張9998元，雙人入住兩晚，自由選擇14坪大空間設有浴缸的鼓城家庭套房或禾雅套房，且旺日入住同樣無需加價。年年熱賣的捷絲旅聯合住宿券每張3088元，可任選旗下7間捷絲旅擇一入住，台南虎山館可入住鼓悅客房並享雙人早餐，11月30日前周一至周四入住還可限量免費升等至鼓迎家庭客房，住宿券優惠日期至2025年5月31日。

▲台南老爺行旅。（圖／記者蔡玟君攝）

■台南老爺行旅

老爺酒店集團自即日起至11月5日推出「老爺感謝季」線上旅展，祭出全台10家老爺通用的「3400元聯合住宿券」、「4299元台南老爺四人家庭客房住宿券」等22款經典商品，住宿券最低2折起。今年更針對55歲以上高年級旅人推出加碼活動，凡持老爺酒店聯合住宿券，於指定日期入住，再享房型升等、加贈雙人下午茶等專屬優惠。



每年旅展經典必敗的「3400元聯合住宿券」，持券可任選全台老爺酒店10家飯店使用，打破票券單一玩法，即買即用，聯合住宿券買20張送2張、買30張送3張，以此類推，買越多越划算。

使用1張「聯合住宿券」可任選老爺酒店旗下7個據點入住，包括南港老爺、台中大毅老爺、台南老爺等三家老爺行旅，以及台北老爺、新竹老爺與兩家老爺會館。

看準熟齡族群休閒消費商機，老爺酒店今年更首度規劃55歲以上高年級旅人加碼活動。凡於5月和9月指定日使用「3400元老爺聯合住宿券」，且每房一名55歲以上貴賓入住，即可享台南老爺、南港老爺、台中大毅老爺、礁溪老爺、新竹老爺限量房型升等，兩家老爺會館則加贈當季住房專案餐點，北投老爺將提供雙人列日鬆餅下午茶套餐。

▲台南遠東香格里。（圖／業者提供）

■台南遠東香格里拉

台南遠東香格里拉即日起至11月10日於官方網站推出線上旅展，四款超值平日雙人住宿券，網羅熱門入住房型，超低優惠21折至23折。例如「豪華閣尊榮客房住宿一晚」2張券組優惠價1萬元，每晚每人2500元，含雙人早餐、可分次使用，還享有貴賓廊專屬禮遇，包含專人辦理住宿及退房程序、迷你吧免費飲品、傍晚雞尾酒及小點、套裝整燙1套服務、預約式會議室免費使用2小時、並可視房況延遲退房禮遇。

「特選尊榮客房住宿1晚」兩張券組則保證入住高樓層客房，優惠價9198元，平均每晚每人2300元，還有機會視房況免費升等至家庭房兩中床指定房型。

「尊榮客房三天兩夜住宿不含早餐」住宿券下殺21折、優惠價7500元，可入住寬敞15坪客房；每年熱銷的「雅仕套房住宿1晚」住宿券優惠價6200元，可入住27坪一房一廳套房，住宿期間享有貴賓廊專屬各項禮遇及早餐。

▲台南煙波大飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

■台南煙波大飯店

煙波集團線上旅展推出「九館聯合住宿券」，即日起販售至11月8日中午12點為止，消費者凡購買「九館聯合住宿券」20 張券組，優惠價4.4 萬元，單張只要2200元；持一至兩張即可入住煙波集團全台九間飯店，非套票單售為2350 元，最高優惠為花蓮太魯閣海景房祭出史上最低 17 折。

「九館聯合住宿券」適用於花蓮館、宜蘭館、台南館、花時間-宜蘭傳藝、花時間-花蓮、新竹湖濱館、蘇澳四季雙泉館、花蓮太魯閣-沁海館和花蓮太魯閣-山闊館。

▲台南台糖長榮酒店。（圖／業者提供）

■台南台糖長榮酒店

長榮酒店即日起推出線上旅展，聯合住宿券一套20張5萬8000元（每張平均2900元）、一套6張1萬9200元（每張平均3200元）；此外，為了讓旅遊嚐鮮者也能輕鬆出遊，提供單張住宿券3399元選擇。

聯合住宿券使用規定包括：一張住宿券可入住旗下基隆、台北、台中、嘉義、台南的酒店雙人房一晚並含早餐吃到飽；持兩張住宿券任選上述飯店四人房一晚含早餐外，嘉義長榮文苑酒店及台南台糖長榮酒店加碼贈可當日折抵的餐飲抵用券。

▲和逸飯店台南西門館，台南和逸。（圖／業者提供）

■和逸飯店·台南西門館

國泰飯店觀光事業線上旅展即日起開跑，並販售至11月10日，匯集旗下和逸飯店、慕軒飯店、台北國泰萬怡酒店及巧虎夢想樂園，共推出超過20個品項，住宿券最低27折起、餐券47折起。

其中連年暢銷的「聯合住宿券」售價3500元，今年祭出「和逸飯店全台五館聯合住宿券」買10送1優惠，全台和逸飯店皆適用，消費者可以親民價格入住和逸飯店台北、桃園、台南、高雄各館，體驗不同類型的住宿風格。

隨著「2024台灣設計展」即日起至11月10日於台南盛大展開，和逸飯店·台南西門館也推出展覽期間限定優惠，持展區照片或展覽手冊享住宿與餐飲優惠，而台南400年限定的「府城好食光」住房專案，平日週日至週四每晚4160元起，包含自助早餐，加贈第三人免費入住及免費升等禮遇。

▲台南禧榕軒大飯店。（圖／業者提供）

■台南禧榕軒大飯店

以百年榕樹為名的禧榕軒大飯店今年ITF旅展推出雙人「平日經典客房住宿券」套組，四張一套、每張2499元；雙人「平日豪華客房住宿券」套組，兩張一套，每張3999元，含兩客早餐，平日可升等家庭房。

餐券享82折優惠，百鴦花園餐廳下午茶可朗芙套餐券一組五張1185元，每張237元，百鴦花園餐廳特色台味午晚餐券一組五張1585元，每張317元。

▲台南大員皇冠假日酒店。（圖／業者提供）

■台南大員皇冠假日酒店

2024年台北國際旅展（ITF）即將於11月登場，洲際酒店集團IHG®優悅會攜手深耕台灣，在現場設立聯合攤位台南大員皇冠假日酒店亦將熱情參與。會員現場預訂台南大員皇冠假日酒店2025年1月24日前入住，即可享78折優惠。

為服務無法親臨ITF台北國際旅展的旅客，台南大員皇冠假日酒店於11月1日至11月10日推出線上旅展。優惠包括「高級房平日住宿券」每張4388元，「高級房平日住宿券2入套票組」優惠價8188元，平均每張4094元，含翌日自助式早餐，2張住宿券可分開使用。

另外，專為喜愛悠閒旅人設計的「3天2夜GO高級房住宿券」每張6988元，2日皆不含早餐，且不可分開使用。所有住宿券適用於平日周日至周四，若是提早2025年6月30日前使用住宿券，則有機會免費升等陽台房。

▲Hotel A 聖禾大飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

■Hotel A 聖禾大飯店

Hotel A 聖禾大飯店今年首次參加旅展，並從即日起至11月15日推出線上旅展，平日雙人住宿券2299元，還送50元美食特約抵用券2張，住宿券附自助早餐2客。

■聖旺商旅

聖旺商旅今年首次參展，從即日起至11月15日推出線上旅展，平日雙人住宿券每張1999元，並包括早餐兩客。

▲台南趣淘漫旅。（圖／記者蔡玟君攝）

■台南趣淘漫旅

凱撒飯店連鎖即日起推出「ITF線上旅展」，包括年年熱銷的凱撒飯店連鎖「2699元聯合住宿券」買10送1、暢饗異國佳餚的「788元聯合自助餐券」買10張送1張及「指定飯店限定券」，入住指定飯店最低每人每晚525元起。

每年備受歡迎的凱撒飯店連鎖「2699元聯合住宿券」，持券可恣意搭配於凱撒飯店連鎖全台飯店使用，優惠效期長達一年，搭配買10張送1張、買20張送2張優惠折扣，平均每人每晚最低1350元即可入住凱撒飯店。

使用1張即可入住台北凱撒、台北凱達、台北趣淘漫旅、內湖凱旋及阿樹國際旅店等5家飯店，而想親近山水，更有台南趣淘漫旅與台東趣淘漫旅可供選擇。

■雀客藏居台南永康

雀客國際酒店集團針對親子客群推出橫跨4個館別通用的親子同遊禮券，入住兩大兩小含四人早餐，包括暢玩童媽吉樂園，旅展價單張只要3380元。適用館別包含永豐棧酒店、雀客藏居台中大墩、雀客藏居台南永康、承攜行旅高雄六合館，從台中、台南、高雄，帶孩子充分放電，共享親子時光。

▲台南安平雅樂軒Aloft。（圖／記者蔡玟君攝）

■台南安平雅樂軒

萬豪旅享家精選十大酒店線上旅展限時超值優惠已經陸續開跑，台南安平雅樂軒酒店推出「1泊2食」優惠專案，凡預訂「呼風樂窩」房型，每房加價1520元，享入住當晚DEPOT by Aloft充能站全日餐廳雙人西式套餐1組，及翌日歐陸式自助吧早餐2客。

自11月起，入住房客還能享受全新的頂樓Sky Bar觀景台服務，入住期間盡賞美麗天空與壯觀港景，於周一至周四的上午10時至晚間7時，或在酒吧非營業時間內，憑房卡可自由上樓觀景；酒吧營業時間內如需入座，任點一杯飲品或餐點，輕鬆享受美景與悠閒時光。

■台南金鬱金香酒店

金鬱金香酒店集團（台灣）趁此次旅展推出六館通用聯合住宿券，每張2800元，等於下殺27折起，即日起至11月18日為止線上開賣。台南榮興金鬱金香酒店與台南榮美金鬱金香酒店也個別推出住宿券，平日雙人住宿券每張3300元，並贈送早餐。

■劍橋大飯店台南館

劍橋大飯店台南館即日起至11月30日推出線上旅展，住宿券買一送一3899元起，包括自助早餐、下午茶，還送古蹟門票；純住宿假日券每張2699元，票券無使用期限。

＞＞＞2024ITF航空優惠懶人包！0元機票限時開搶 抽全球任選航點商務艙

＞＞＞1.9折起！ITF台北國際旅展將登場 航空、旅行社優惠一次看