1.9折起！ITF台北國際旅展將登場　航空、旅行社優惠一次看

▲2024ITF台北國際旅展今（29日）舉辦展前記者會。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

ITF台北國際旅展將於11月1日起在台北南港展覽館一館登場，今年集結1,500攤，為近7年最多。今（29日）台灣觀光協會會長簡余晏表示，進場人次預計成長5%。同時，主辦也公布航空、旅行社、飯店優惠，住宿券最低下殺1.9折。

年末盛事ITF台北國際旅展將在11月1日起一連四天開跑，集結來自五大洲的111個國家及城市，以及航空公司、旅行社、飯店、遊樂園等單位，共1,500格攤位數，較去年成長15.38%。

▲▼台灣觀光協會會長簡余晏（左二）表示，ITF進場人次預計成長5%；飯店業者齊力推優惠。（圖／記者彭懷玉攝）

簡余晏說，遊程不只談高CP值，也有許多高單價和特色產品，且李多慧、原子少年FEniX 、味全、富邦、台鋼燦星啦啦隊都將到旅展現場，加上今年旅展規模再擴大，可望突破去年的34萬4,475進場人次，目標成長5%。

不過，因颱風康芮持續逼近台灣，10月31日、11月1日預計是影響台灣最嚴重時候，對此，簡余晏說，已做好萬全準備，會跟台北市政府的決策，有更新消息會再對外公布，期盼大家「念力祈禱，讓颱風原地解散。」

▲ITF台北國際旅展航空優惠。（圖／主辦提供）



航空優惠

疫後航空客運需求快速成長，就有日本航空祭出買日本國際線加碼送國內線優惠，而今年中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、國泰航空、日本航空、亞洲航空、越南航空、越捷航空等9大航空公司都獨立參展，另有多家航空公司與國家、城市館一同展出，如進駐韓國館的大韓航空、韓亞航空、德威航空、濟州航空、釜山航空、易斯達航空等8家航空業者於展期輪番展出，以及砂拉越展館的汶萊皇家航空，和日本館的天馬航空等。

▲ITF台北國際旅展旅行社、泡湯券優惠，點圖放大。（圖／主辦提供）



旅行社優惠

各大旅行社推出冬季賞雪、泡湯、聖誕節慶等主題優惠行程。五福旅遊「雪漾首爾５日」21,900元起，旅展享第二人減3,000元；喜鴻假期「雙戲雪首爾5日」旅展優惠價39,900元起，第二人最高減8,000元；可樂旅遊則推出韓國5日遊萬元有找的行程，以及日本環球影城買一送一優惠；鳳凰旅遊推出歐洲線、土耳其最高第二人減1萬，春節檔期紐澳線第二人最高現省6,000元。

KKday推出韓國、日本、泰國機票免萬元，機加酒、迷你團現場下單現折1,000元，郵輪早鳥價每房最高折6,000元，旅展現場下單再折3,000元；雄獅旅遊推出季節限定「楓紅首爾樂天小旅行4日」免萬元，更首度推出JR九州36+3列車保證席次，可體驗黑豚料理與砂蒸浴；長汎旅行社「香港3天2夜機加酒自由行」最高折1,055元，再加碼抽機票；易飛旅遊日本團遊最高買一送一，國內旅遊第4人免費，歐洲最高第二人折10,000；Klook現場祭出全站1折起優惠，推出環球影城買1送1、住宿滿2千元折1千元、不限流eSIM 1折等活動，現場玩遊戲還可抽日本星野集飯店「界」系列住宿一晚。

▲各大飯店住宿券、餐券優惠，點圖放大。（圖／主辦提供）



飯店優惠

各大飯店也陸續祭出線上優惠，包含晶華酒店、老爺集團、萬豪酒店、凱撒集團、長榮酒店、台北君悅酒店、寒舍集團等業者、美福飯店推出各項超值住宿優惠券，五星飯店住宿券最低下殺1.9折、熱銷餐券3.9折起，還有下午茶、早午餐、身體按摩、臉部護理等票券，免出國也能好好犒賞自己。

入場及滿額優惠

10月31日前門票預售為9折優惠，此外，主辦單位規劃ITF入場禮，凡進場即可兌換eSIM；當日單筆消費滿10,000元，即可兌換1份限量好禮；即日起至11月2日前也有捐血贈門票活動。