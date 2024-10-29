2024ITF航空優惠懶人包！0元機票限時開搶　抽全球任選航點商務艙

▲台灣虎航推出線上旅展。（圖／台灣虎航提供）

記者蔡玟君／綜合報導

年度最大「2024ITF台北國際旅展」即將到來，航空業者也趁勢推出機票優惠，本篇囊括14家航空線上旅展，包括0元機票限時開搶，購買指定航空前往日本的國際航班，不僅可以免費轉乘國內線，還享2件23公斤免費託運行李額度；亦有航空公司推出旅展優惠同時，還有機會抽到全球任選航點商務艙機票。

■台灣虎航

台灣虎航從10月30日上午11點至11月4日晚上11點59分為止推出線上旅展，全航線單程未稅799元起，適用搭乘時間為2024年10月30日至2025年3月29日；而針對樂虎卡卡友，旅展期間透過指定網址購票，除可享有9折的優惠外，還能再賺8%回饋金的超級好康。

此外，在ITF旅展現場凡是加入台灣虎航官方粉絲專頁或是追蹤台灣虎航官方IG帳號，即可以於遊戲活動期間掃描指定QR code參加猜猜看互動遊戲，只要答對問題就有機會獲得包括台灣虎航不限航點來回機票、最高3000元的折抵金、最高3000日幣多慶屋或三井outlet的商品抵用券、日本王子大飯店住宿券、知名滑雪場纜車一日券、LINE Pay優惠券999元，以及台虎專屬購票折扣碼等逾6千份的多樣好禮。

▲亞洲航空推出0元機票。（圖／AirAsia提供）

■亞洲航空AirAsia

亞洲航空今年首次參加ITF台北國際旅展，並宣布於旅展現場推出全航線冬季航班8折與託運行李8折之外，只要下單就有機會獲得免費機票、大倉久和大飯店行政客房住宿券。

此外，AirAsia同步於11月2日中午12點至11月10日23:59推出AirAsia「線上旅展 年末大促銷」，提供台北－吉隆坡、台北－沙巴（亞庇）、高雄－曼谷（廊曼） 單程未稅0元起，其他台北出發至曼谷(廊曼)、清邁、馬尼拉單程未稅888元起；高雄出發至吉隆坡、馬尼拉單程未稅350元起，適用搭乘日為2025年4月21日起至2026年3月28日止。

▲易斯達航空Eastar Jet。（圖／業者提供）

■易斯達航空

易斯達航空ITF線上旅展從即日起至11月8日為止，桃園－清州／桃園－釜山單程票價最低700元起，桃園－濟州單程票價最低900元起，桃園─仁川／松山─金浦單程票價最低1000元起，適用搭乘時間為11月1日至2025年3月29日期間。

此外，易斯達航空於11月3日及11月4日於旅展現場擺設攤位，攤位現場追蹤易斯達航空台灣官方IG帳號即可獲得精美小禮一份，現場加入易斯達航空官網會員則有機會參加輪盤限額抽獎活動領取好禮。

▲韓亞航空。（圖／達志影像／美聯社）

■韓亞航空

韓亞航空線上旅展從即日起至11月11日為止，台北出發前往韓國機票最高75折，使用指定優惠碼再享9折優惠，適用搭乘日為即日起至2025年3月31日為止；前往日本、歐美航線亦有85折優惠。

▲國泰航空線上旅展開跑。（圖／國泰航空提供）

■國泰航空

國泰航空官網推出線上旅展，即日起至11月15日，全球67個精選航點最優85折起！預訂香港、東京及名古屋等熱門航點，兩人或以上成人同行享8折優惠，並同步推出會員專屬優惠。

國泰航空指出，此次線上旅展販售全球67個航點，包含中國大陸、東南亞、中東/南亞、北美、歐洲、紐澳、非洲等，適用出發日期為2024年10月14日至2025年6月30日（2025年1月24日至1月31日不適用）。

看準大家想飛的心，於國泰航空官網預訂香港、東京 、名古屋 、新加坡、巴黎、米蘭、阿姆斯特丹、奧克蘭、布里斯本、凱恩斯來回經濟艙機票，兩人同行享8折優惠，此優惠單筆訂單至少需兩名成人。

而針對國泰航空的國泰會員，也有專屬優惠，登入帳戶預訂香港、歐洲、紐澳、北美等精選航點機票，輸入優惠編號「CXITF24」 ，可再享單筆訂位滿2萬元 （不含稅金及附加費）折抵2000元及額外2000「亞洲萬里通」里數，限首500筆訂位。

▲中華航空。（圖／記者李毓康攝）

■中華航空

中華航空表示，即起至11月15日線上旅展，全航線提供最低75折起的超值優惠，消費者於活動期間購買機票還可以參加登錄抽好禮活動，將有機會抽到北美、歐洲、東北亞、東南亞與香港的任選航點商務艙機票，還有筆電、電子書、Klook全球玩樂金等豐富好禮。

華航ITF線上旅展自10月9日開始，提供75折起的優惠回饋旅客。11月底期間限定復飛的關島未稅價只要6713元起，臨近的香港未稅價2645元起、馬尼拉未稅價3667元起；沖繩、新加坡最低不到6千元、還有直飛帛琉每周四班，未稅價7760元起。

針對消費者喜愛的熱門航點進一步再加碼，東京最低9209元起、北海道最低1萬4000元起；長程線的部份，美國航線洛杉磯、舊金山票價分別為1萬8419元起與1萬7115元起，歐洲線倫敦、法蘭克福2萬1717元起、2萬4047元起即可成行；紐澳線則推薦奧克蘭1萬9858元、布里斯本1萬5893元起，以上皆為未稅價。

▲華信航空 。（圖／華信航空提供）

■華信航空

華信航空配合2024年ITF台北國際旅展11月1日至4日盛大展出，特別推出「秋冬美食好時節」旅展限定優惠，澎湖、金門、花蓮、台東精選機加酒3天2夜，以及熱門旅遊景點馬祖2天1夜自由行旅展限定優惠新台幣3999元起，旅展期間訂購再享第二人折扣500元優惠。

為慶祝華信航空推出全新版本APP訂位購票系統，旅展到華航集團華信航空攤位參加APP迷宮活動，凡完成「旅行搭華信、手機購票趣」迷宮挑戰，即可獲得精美好禮。

▲長榮航空為全球最佳航空公司之一。（圖／長榮航空提供）

■長榮航空

長榮航空宣布即日起至11月15日，凡於官網購買2025年9月30日前從台灣地區出發指定航線，享有最低73折起的優惠價，10月25日起加碼「無限之旅」抽獎活動，每周抽出幸運得主。

長榮航空今年線上旅展推出機票優惠，包括桃園-澳門來回未稅價2401元起、桃園-香港來回未稅價2692元起、桃園-首爾來回未稅價5665元起、桃園-巴黎來回未稅價2萬2865元起、桃園-舊金山來回含稅價2萬6703元起。

長榮航空表示，即日起至11月15日止在官網購票，可獲得2025年各區域「無限次」機票抽獎資格，10月25日起周周抽出一名全年無限次數經濟艙機票得主，包括10月25日抽出東南亞航線、11月1日抽出東北亞航線、11月8日抽出歐美航線，以及11月20日將祭出最大獎，抽出全球不限航點機票。

▲星宇航空。（圖／星宇航空提供）

■星宇航空

星宇航空即起至11月18日，官網及APP全航線機票享85折起，港澳線更祭出8折的限時折扣。此次結合社群活動，10月21日至11月18日，在LINE上參加「星探調查局」活動並完成問券，就有機會抽中亞洲區不限航點的經濟艙來回機票。

此外，即日起凡單筆消費滿1萬元，11月1日至11月4日至星宇航空ITF旅展現場攤位，出示購買憑證或電子機票，參加「滿額抽盲盒」，獎項包含亞洲區不限航點商務艙來回機票、不限航點經濟艙來回機票，以及星野住宿券每日限量100份等。

星宇航空也從10月21日至11月18日推出專屬聯名卡優惠，凡持玉山星宇航空聯名卡於官網或 App 訂購台北出發到熊本機票，輸入優惠代碼「ITFKMJ1500」，享限量2000份的1500元折扣！適用開票日期為2024年10月21日至11月18日；適用旅行期間為2024年10月27日至2025年01月15日。

▲日本航空。（圖／日本航空提供）

■日本航空

日本航空線上旅展從10月29日起至11月4日為止，主打經濟艙日本來回未稅價6999元起，搭配免費2件23公斤託運行李額度，以及免費延遠國內線，商務艙來回未稅價2萬3000元起，並享免費3件行李託運。

今年將與「青森縣」、「北海道東部」、「鹿兒島縣奄美群島」、「山形縣尾花澤市」、「高知縣檮原町」、「兵庫縣」、「岡山縣津山市」、與「名古屋中部國際機場(新特麗亞)」等8個日本縣市,以及日航集團旗下的「日本越洋航空JTA」（Japan Transocean Air Co., Ltd）攜手參加ITF。日航除了在展攤推薦日本精選旅遊情報與民眾互動之外，並將在大會舞台與展攤專屬舞台舉行《日本航空 日本精彩呈「縣」・一「道」暢遊》舞台，與大家分享最新日本旅遊情報、日航航班與服務、日航期間限定優惠等訊息。

▲酷航E190-E2新客機。（圖／酷航提供）

■酷航

酷航從即日起至11月1日晚上11點59分為止推出線上旅展，精選台北直飛新加坡、東京、首爾單程含稅2399元起；台北經新加坡轉機，峇里島、龍目島、普吉島單程含稅2999元起，還有長程雪梨、墨爾本、柏斯4499元起。適用搭乘時間為2024年11月11日至2025年3月29日止。

▲新航線上旅展開跑。（圖／新加坡航空提供）

■新加坡航空

新加坡航空推出Time To Fly線上旅展，即日起至11月6日前於新航官網訂購新航機票，享旅展限定最高85折優惠，輕鬆飛往新航及酷航超過20個熱門航點。新航目前提供每日2班往來台北與新加坡的航班服務，前往新加坡每人含稅來回經濟艙票價10,258元起。

此外，台灣出發的旅客可以彈性靈活地經由新加坡轉機飛往全球航點，包含東南亞、馬爾地夫、澳洲、歐洲等熱門旅遊目的地。同時，新航已提供KrisFlyer會員不論搭乘任何客艙，皆可享有無限量免費機上 Wi-Fi，享受新航為旅客打造三萬英呎高空中的娛樂空間和行動辦公室。

▲汶萊皇家航空。（圖／汶萊皇家航空提供）

■汶萊皇家航空

汶萊皇家航空即日起至11月20日推出線上ITF優惠，多條航線皆有優惠，且適用期間橫跨至明年9月12日為止。如台北飛汶萊、沙巴、古晉、泗水、清奈航線最低85折起，台北經汶萊轉機飛倫敦、墨爾本、杜拜最低9折起，折扣後，7000出頭即可出發汶萊，而墨爾本1.3萬有找、倫敦也可享1.6萬有找價格。旅客需注意的是，長程線回程轉機可能需在汶萊停留一晚，可辦落地簽入境汶萊。

▲全日空。（圖／記者李毓康攝）

■全日空

全日空從即日起至11月15日推出ITF線上旅展優惠，於官網輸入「DP284TWITF」優惠碼，台北松山－東京羽田來回含稅價1萬3957元起，適用搭乘日期為即日起至2025年9月30日為止，並含2件23公斤免費託運行李額度。