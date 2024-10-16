新北「舊草嶺隧道」滿百年！光影展至明年4月　順遊路線一次看

▲新北「舊草嶺隧道」適逢啟用一百周年，東北角管理處將隧道化為互動式的光廊。（圖／東北角管理處提供）



記者彭懷玉／台北報導

新北「舊草嶺隧道」適逢啟用一百周年，對此，東北角管理處將隧道化為互動式的光廊，年底前還有「記憶之影 ‧ 古今風華」照片展。當然，也別忘了順遊萊萊海蝕平臺、三貂角燈塔、卯澳漁村、四角窟觀景區等地，感受東北角絕美的海景及在地文化。

▲「光之舞‧舊草嶺隧道」光影藝術會一直持續到明年4月兒童節。（圖／東北角管理處提供）



舊草嶺隧道於日治大正13年（1924）正式通車，全長2167公尺，是當時全台最長鐵路隧道。適逢啟用一百周年，東北角管理處以「光之舞‧舊草嶺隧道」光影藝術、「記憶之影‧古今風華」照片展、「懷舊之音‧白雲飛處」古今音樂會為三大主軸，打造融合人文藝術、貫穿古今的沉浸式慶典，紀錄隧道的黃金歲月。

▲「光之舞 ‧ 舊草嶺隧道」南口則有東北角芒花、壯圍沙丘、南雅奇岩等特色景點。（圖／東北角管理處提供）



令人眼睛為之一亮的，首推「光之舞 ‧ 舊草嶺隧道」，是為隧道量身設計的光影藝術。遊憩科長辛靜如指出，隧道兩端均有光影展，北口是以海浪意象、鯨豚等可愛海洋動物為主；南口則有東北角芒花、壯圍沙丘、南雅奇岩等特色景點，每天每一整點播放3分鐘動畫，會一直持續到明年4月兒童節。

▲「光之舞 ‧ 舊草嶺隧道」北口是以海浪意象、鯨豚等可愛海洋動物為主。（圖／東北角管理處提供）



現場展覽館則展出「記憶之影 ‧ 古今風華」照片展，將展至12月30日止，老照片帶旅客用畫面回顧舊草嶺隧道的過往風華，同時邀請在地藝術家，以「手繪實景畫風」詮釋舊草嶺隧道環狀線自行車道騎經的特色景點，包含「福隆火車站」、「萊萊海蝕平臺」、「三貂角燈塔」、「卯澳漁村」、「四角窟觀景區」、「峭壁小屋」等景點。

▲民眾可從福隆火車站出發，如體力許可不妨串遊20公里舊草嶺環狀線自行車道。（圖／記者彭懷玉攝）



民眾可從福隆火車站出發，如體力許可不妨串遊20公里舊草嶺環狀線自行車道，沿途行經萊萊海蝕平台、三貂角燈塔、卯澳漁村、四角窟觀景區等。此外，在石城峭壁小屋、石城服務區、九號咖啡石城館、萊萊秘境-來廢畫、澳礁咖啡、馬崗哨所等質感咖啡廳空間，都能稍作停留，觀賞海景的同時也品嚐茶飲或咖啡。

▲「九號咖啡石城館」。（圖／記者彭懷玉攝）