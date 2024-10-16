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2頂級旅宿將開幕！烏來「蘇卡利漫活」12月開訂　僅7間房泡美人湯

▲新北市烏來紅河谷溫泉別墅命名為「蘇卡利‧漫活(Sokali‧Maho)」。（圖／雲品國際提供）

▲新北市烏來紅河谷溫泉別墅「蘇卡利‧漫活(Sokali‧Maho)」預計明年第一季開幕。（圖／雲品國際提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

久等了！位在新北市烏來紅河谷溫泉別墅「蘇卡利‧漫活(Sokali‧Maho)」原訂第二季完工見客，如今業者鬆口，會在12月開放訂房，明年第一季正式開幕，為烏來頂級溫泉旅宿增添新亮點。

令許多人狂敲碗的「蘇卡利‧漫活(Sokali‧Maho)」，開幕時間一延再延，如今試營運時間終於露出曙光，業者說明，會在12月開放民眾訂房，明年第一季開幕。別墅僅有7間客房，每間都能泡美人湯，雙人住溫泉客房一晚，定價落在每晚18,000元至38,000元間。

▲新北市烏來紅河谷溫泉別墅命名為「蘇卡利‧漫活(Sokali‧Maho)」。（圖／雲品國際提供）

▲「蘇卡利‧漫活(Sokali‧Maho)」預計明年第一季與大家見面。

▲新北市烏來紅河谷溫泉別墅命名為「蘇卡利‧漫活(Sokali‧Maho)」,蘇卡利漫活溫泉浴池。（圖／雲品國際提供）

▲溫泉連棟別墅共規劃7間客房，每間房內皆可享受烏來「弱鹼性碳酸氫鈉泉」。

「蘇卡利‧漫活(Sokali‧Maho)」以當地泰雅族族語地名古稱命名，溫泉連棟別墅共規劃7間客房，每間房內皆可享受烏來「弱鹼性碳酸氫鈉泉」，其中3間客房更擁有露天溫泉風呂。至於別墅的設計，採用充滿自然原石與原木進行規劃，充滿著自然又溫潤的風情，還可近距離享受烏來與紅河谷的清幽美景。不只別墅，同時設有餐飲附屬設施與戶外餐飲200席。

▲漢來日月行館興建中，攝於2024.9.11。（圖／記者彭懷玉攝）

▲漢來日月行館座落於日月潭涵碧半島制高點，圖為9月中興建時畫面。（圖／記者彭懷玉攝）

另外，位於日月潭的漢來日月行館也如火如荼興建中，何時開幕也備受眾人關注，業者僅透露「可能會在11月，但公司並沒有公布具體日期。」

▲「漢來日月行館」將在今年第3季開幕。（3D模擬圖／漢來飯店事業群提供）

▲客房設計以沉穩自然色系結合木質元素，房型自15坪至108坪都有。（3D模擬圖／漢來飯店事業群提供）

飯店座落於日月潭涵碧半島制高點，周遭環繞270度日月雙潭湖光水色。全館共92間客房與套房，客房設計以沉穩自然色系結合木質元素，房型自15坪至108坪都有，全數採用包括Dyson吹風機、法國精品音響Devialet、Samsung QLED及Nespresso Vertuo膠囊咖啡機，衛浴空間規劃乾溼分離設計與免治馬桶。

此外，每間客房全數配備專屬陽台與溫泉池，不用踏出房門就能獨享日月潭的日夜晨昏景色，體驗漢來日月行館獨有、採自深度1,600公尺，被譽為全台最純淨美人湯的碳酸氫鹽泉。至於房價部分，平均一泊二食房價暫定是2.5萬元，比涵碧樓飯店、雲品溫泉飯店還要昂貴，屆時將成日月潭風景區最奢華的度假飯店。
 

關鍵字： 新北市旅遊 烏來區旅遊 雲品國際 蘇卡利‧漫活(Sokali‧Maho) 烏來紅河谷溫泉別墅

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