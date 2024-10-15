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華航復飛「桃園－關島」機票6000起　3旅行社推星宇過年包機

▲▼中華航空,松山機場,松機,華航,旅遊,出國,包機,空中巴士Airbus A330-302,B-18303,機場跑道。（圖／記者李毓康攝）

▲中華航空。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡玟君／綜合報導

睽違已久，華航宣布從11月27日起期間限定復飛「桃園－關島」，每周兩個來往航班，並於16日推出來回未稅價6000元起優惠。而世邦旅遊、鳳凰旅遊與雄獅旅遊在過年期間推出星宇航空包機直飛，從機加酒自由行到奢華高端的高爾夫行程都有，只要4小時就能抵達這座度假天堂。

華航宣布將從11月27日至2025年2月2日期間限定復飛「桃園－關島」，每周2航班、採A321neo執飛。航班時間為去程每周三、六晚上9點05分自桃園機場出發，當地時間隔日凌晨3點抵達關島機場；回程為每周四、日當地時間凌晨4點30分自關島機場出發，台灣時間早上6點55分抵達桃園機場。

▲▼關島旅遊，杜夢灣。（圖／關島台灣辦事處提供）

▲杜夢灣是關島代表景點。（圖／關島台灣辦事處提供）

華航也推出「桃園－關島」來回未稅價6000元起優惠，並於10月16日早上9點至17日早上8點59分期間限定開搶，讓旅客能在寒冷冬天到關島避冬，享受絕美海島景色。

▲▼關島The Tsubaki Tower酒店。（圖／The Tsubaki Tower提供）

▲關島The Tsubaki Tower酒店。（圖／The Tsubaki Tower提供）

世邦旅遊與鳳凰旅遊則推出星宇航空包機直飛關島航次，時間為2025年1月25日與1月29日，是農曆春節連假開始第一天，以及大年初一出發。世邦旅遊推出機加酒自由行與團體行程，每人5萬1888元起，可入住關島星野度假村、最新THE TSUBAKI TOWER酒店；鳳凰旅遊則以計畫機票與機加酒自由行為主，機票每人3萬5000元起、機加酒每人4萬8800元起。

雄獅旅遊則推出2025年1月26日與1月30日共2班星宇航空包機服務，主打機加酒自由行與團體行程，每人5萬9800元起，針對喜愛打高爾夫球的旅客，也陸續推出相關行程，讓旅客能在過年直飛關島度假、體驗看海打球樂趣。

關鍵字： 美國旅遊 關島 關島旅遊 美洲旅遊

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