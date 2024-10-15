開箱新疆黑油山景區！「跳跳泉」蹦跳狂冒泡　倒映藍天白雲超美

▲北疆克拉瑪依市是一座「富得流油、美得冒泡」的城市，維吾爾語克拉瑪依為「黑油」之意。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／新疆報導

北疆克拉瑪依市是一座「富得流油、美得冒泡」的城市，維吾爾語克拉瑪依為「黑油」之意，同時也是全世界唯一一座以石油命名的城市。其中，黑油山景區大大小小共有108個油池，最知名的「跳跳泉」透過眾人齊力蹦跳後，會不斷冒出石油泡，還有透過吶喊會冒泡的黑油池，相當有意思。

▲最知名的「跳跳泉」透過眾人齊力蹦跳後，會不斷冒出石油泡。（圖／記者彭懷玉攝）



黑油山景區位於市中心東北方約2公里處，是大陸戈壁荒漠誕生的第一口油田，埋藏地下的石油已沉睡上億年，受地層壓力影響，原油沿石裂隙不斷滲出，凝結堆成一座座黑色的瀝青丘，形成知名的黑油山，並在2021年被劃定為4A級景區。

▲原油沿石裂隙不斷滲出，凝結堆成一座座黑色的瀝青丘，形成知名的黑油山。（圖／記者彭懷玉攝）



踏進黑油山景區，會發現地表凹凸不平，黑色山丘是被石油侵染過的砂岩，濃郁石油味撲鼻而來，空氣中彷彿瀰漫著金錢的味道，因此又被稱為「中國小杜拜」，人均GDP人民幣24萬元（新台幣約103萬元）。

▲透過振動壓力傳導作用，油泉會不斷冒出泡泡。（圖／記者彭懷玉攝）



108個油池中，最知名的「跳跳泉」，在經過蹦跳後，透過振動壓力傳導作用，油泉會不斷冒出泡泡，眾人圍繞池邊跳動，更能感受如滾水般嗶嗶波波的舞動感，十分有趣。另外一座「吶喊泉」號稱經過聲波傳導，以博得更多石油泡，來此不妨一試。

▲油泉發現者為一位維吾爾老人-賽里木巴依。（圖／記者彭懷玉攝）



說到黑油山的起源，據地質專家推測，早在2億年前白堊紀時期，就開始大量溢油，一直到解放初期，一位維吾爾老人賽里木巴依偶然路過時，發現可燃燒的黑色液體冒出，便每天以油水分離方式，把油灌進葫蘆裡，與當地民眾換取水源、饢等民生用品，彼此建立了深厚友誼，到了1955年7月，老人帶第一支開採隊伍前來，成功探勘到油泉，也終結了中國為貧油國的稱號。

▲1955年7月，老人帶第一支開採隊伍前來，成功探勘到油泉，也終結了中國為貧油國的稱號。（圖／記者彭懷玉攝）



不過，自此以後，政府規定任何人都不得私自撈油，賽里木巴依成了第一個石油商人，也是最後一個撈油人。為紀念第一個發現石油的人，景區1982年10月設置賽里木巴依老人騎著毛驢、彈奏熱瓦普的塑像，以及近3公尺高的花崗岩紀念碑，正式成為克拉瑪依市的人氣景點。導覽員也提到，由於黑油山觀賞大於開發價值，要是開發成本十分高昂，因此建成景區供旅客觀賞。

▲為紀念第一個發現石油的人，景區設置賽里木巴依老人騎著毛驢、彈奏熱瓦普的塑像。（圖／記者彭懷玉攝）



同時，園內小亭旁，還有3棵2億多年前的松樹化石，放眼望去，獨特景致的黑油山，可謂荒漠中的奇蹟，東邊接壤魔鬼城，西接瑪納斯河小拐綠洲，背依成吉思汗山，旅遊資源十分豐富。

▲黑油山已成新疆的必遊勝地。（圖／記者彭懷玉攝）