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神戶三井Outlet回來了！11月開幕「亮點搶先看」最新親水公園看海

▲▼三井OUTLET PARK 瑪林匹亞神戶。（圖／三井不動産株式会社提供）

▲全新擴建整修後的「三井OUTLET PARK 瑪林匹亞神戶」，將於11月26日開幕。（圖／三井不動産株式会社提供）

記者蔡玟君／綜合報導

位於神戶的「三井Outlet 瑪林匹亞神戶（三井アウトレットパーク マリンピア神戸）」回來了！全新整修完工的Outlet商場宛如一座海濱度假村，有能遠眺明石海峽大橋和淡路島的親水公園，還有全新商場、餐飲、遊樂場、躺臥式吊床，讓旅客在這裡待上一整天都沒問題，全區域將於11月26日開幕，今年到日本關西地區賞楓之餘，也別錯過這處新興購物地。

三井Outlet瑪林匹亞神戶從1999年開幕，於2023年暫時關閉進行整修，經過近2年時間終於完工，佔地面積比原本多了1.3倍，全新Outlet可分為購物商場與親水公園2大區域。

▲▼三井OUTLET PARK 瑪林匹亞神戶。（圖／三井不動産株式会社提供）

▲▼三井OUTLET PARK 瑪林匹亞神戶全新購物商場。（圖／三井不動産株式会社提供）

▲▼三井Outlet 瑪林匹亞神戶。（圖／三井不動產株式會社提供）

■Outlet商場亮點

全新整修完成的三井Outlet瑪林匹亞神戶以「全年齡都能在此享受購物、美食、玩樂」概念設計室內型商場，讓旅客可不受天氣限制能盡情購物，並有145間店舖進駐，其中包括20間首次到關西地區拓點的品牌。

▲▼三井Outlet 瑪林匹亞神戶。（圖／三井不動產株式會社提供）

▲商場2樓設有觀景美食街。（圖／三井不動產株式會社提供）

此外，商場內設有美食市集，包括咖啡廳、可選擇外帶或內用的餐飲設施、餐廳等，而在2樓設有可以遠眺明石海峽大橋與淡路島的美食街，讓旅客邊用餐邊享受美景。

▲▼三井Outlet 瑪林匹亞神戶。（圖／三井不動產株式會社提供）

▲全新親水公園「LAGOON COMMUNITY PARK」。（圖／株式会社ポトマック）

■親水公園「LAGOON COMMUNITY PARK」

三井Outlet瑪林匹亞神戶此次整修新開幕另一大亮點，就是增加全新親水公園「LAGOON COMMUNITY PARK」，沿著濱海處有綿延沙灘，讓大人小孩在此盡情玩耍，入夜後更有沙灘點燈、增加浪漫氛圍，並設有戶外活動區、大屋頂廣場、BE KOBE區、KOBE美食、甜點與戶外花園等4大區域。

▲▼三井OUTLET PARK 瑪林匹亞神戶。（圖／三井不動産株式会社提供）

▲「BE KOBE區」設有大型拍照打卡造景。（圖／三井不動産株式会社提供）

戶外活動區有室內外大型遊樂場、溜滑梯、繩索冒險設施，甚至有能讓寵物盡情奔跑的區域、水上活動區、沙灘運動等；大屋頂廣場則能隨時舉辦各種活動，而在「BE KOBE區」則設有大型拍照打卡造景「BE KOBE」。

▲▼神戶知名TOOTH TOOTH進駐三井Outlet神戶。（圖／株式会社ポトマック提供）

▲▼神戶知名甜點「TOOTH TOOTH」也進駐。（圖／株式会社ポトマック提供）

▲▼神戶知名TOOTH TOOTH進駐三井Outlet神戶。（圖／株式会社ポトマック提供）

▲▼神戶知名TOOTH TOOTH進駐三井Outlet神戶。（圖／株式会社ポトマック提供）

▲咖啡與喫茶 設施「喫茶 太陽コンパス」。（圖／株式会社ポトマック提供）

神戶最知名的甜點品牌「TOOTH TOOTH」也將進駐親水公園內，並開設3類型餐飲設施，包括甜點與麵包旗艦店餐廳「LAGOON TOOTH TOOTH」、享沙灘與海景景觀的BBQ設施，並提供TOOTH TOOTH嚴選食材，小朋友還可以在沙灘上玩耍，以及咖啡與喫茶 設施「喫茶 太陽コンパス」，提供自家製的虹吸式咖啡、紅茶搭配具有神戶風格的料理、甜點。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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