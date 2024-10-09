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台灣好行縱谷鹿野線全新升級　郵輪式路線與隨車導覽服務開跑

▲台灣好行縱谷鹿野線全新升級。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台灣好行縱谷鹿野線全新升級。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為擴大台灣好行縱谷鹿野線服務等級，提供遊客更便利、舒適及深度的旅行方案，即日起至11月4日台灣好行縱谷鹿野線升級為郵輪式導覽服務，每日上、下午各一班次提供隨車導覽服務介紹鹿野縱谷景點，讓旅客透過在地導覽員知性深度解說，感受台東之美。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，郵輪式公車是固定時間發車，將旅客載至景點下車後，會於原地停留30至40分鐘，旅客遊玩該景點後，搭乘原班車再至下一個景點，台灣好行縱谷鹿野線即日起至11月4日將採郵輪式導覽服務，帶領旅客暢遊多個台東及縱谷鹿野著名景點。旅程將重點停靠卑南文化遺址公園、鹿野高台、鹿野遊客中心及鹿野神社崑慈堂等，同時，每班車上將配置一名導遊，說明遊程景點特色。

交觀處指出，台東一年四季都適合度假旅遊，今年秋冬更不可錯過，觀光署為振興花東觀光，今年6月1日起至12月31日，凡持電子票證（含電子支付）搭乘「台灣好行」縱谷鹿野線，皆可享有免費搭乘的優惠。

此外，台東縣政府為補助秋冬台東旅遊，推出「預約台東假期」加碼補助，提供9,000人次台東3天2夜旅遊補助，每人2,000元起即可暢遊台東3天。台東3日自由行第一天：可下午搭乘台灣好行縱谷鹿野線，領略縱谷美景。第二天：搭配東台灣客運「遇見溫森好」公車路線，享受台東秋冬最舒爽的森林浴與溫泉浴。第三天：搭乘台灣好行東部海岸線，探索台東壯麗海岸。這次升級與優惠活動是您值得您來或再次來台東的一大契機，邀請樂於生活享受生活的您一起來感受台東的獨特魅力。

關鍵字： 台灣好好行 升級 台東

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