ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

香港快運12／12恢復花蓮直飛　每周4航班

▲HK Express香港快運航空今宣布，將於8月23日及8月26日，分別開辦香港－台北及香港－高雄兩條新航線。（圖／雄獅旅遊提供）

▲香港快運12月恢復「香港－花蓮」直飛航班。（圖／業者提供）

文／中央社

香港快運「香港－花蓮」直飛航班停航6年，將於12月12日重啟包機直航，每周4航班往返；花蓮縣政府指出，盼突破0403震災後交通困境，打通花蓮空中廊道。

國民黨立委傅崐萁2016年時任花蓮縣長期間，首推香港快運班機直飛花蓮。花蓮縣府指出，當時平均載客率高達9成5以上，因2018年0206花蓮大地震後，遊客銳減，同年10月27日宣布停航。

經過4年等待，香港快運航空（HK Express）今天宣布將於今年12月12日起啟動「香港－花蓮」包機直航，每周4個班次（二、四、六、日），滿座可搭載180人。

花蓮縣政府觀光處長余明勲說，花蓮縣府、香港快運及花蓮航空站今年7月起就針對包機直航可行性進行視訊會議討論，9月安排香港快運航空公司花蓮踩線團，4天3夜行程考察花東縱谷、東部海岸、原鄉部落的旅遊資源，增加包機航線信心。

香港快運航空公司地面服務總經理黃柏燊及經理王靖鳳等人，昨天抵達花蓮拜會縣長徐榛蔚，說明2地包機直航規劃，盼吸引港、澳、大灣區等客層。

黃柏燊說，現在年輕人旅遊型態改變，相較大都會城市，更喜歡拜訪有特色旅遊資源，這是花蓮優勢，建議花蓮縣府到香港加強行銷花蓮，爭取更多國際客源。

關鍵字： 香港 花蓮 直飛 航班 交通

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

陳喬恩拒同台小S：我跟她不熟　下秒神反轉網笑翻

推薦閱讀

全台最高Buffet「饗 A Joy」推新菜

全台最高Buffet「饗 A Joy」推新菜

全聯推5款法式甜點！聯名時裝周新包裝

全聯推5款法式甜點！聯名時裝周新包裝

香港快運12／12恢復花蓮直飛　每周4航班

香港快運12／12恢復花蓮直飛　每周4航班

10月餐飲優惠整理包

10月餐飲優惠整理包

一覽大巨蛋周邊6家飯店！

一覽大巨蛋周邊6家飯店！

驚悚「屍速列車」場景現身桃園！

驚悚「屍速列車」場景現身桃園！

手搖飲4大飲品買1送1

手搖飲4大飲品買1送1

翰品酒店新莊清倉特賣！最低50元起

翰品酒店新莊清倉特賣！最低50元起

越南「豪華臥鋪列車」開箱！

越南「豪華臥鋪列車」開箱！

Mister Donut甜甜圈28元有找只有5天

Mister Donut甜甜圈28元有找只有5天

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

獨／森林系餐廳「Thai J」宣布歇業

翰品酒店新莊清倉特賣！最低50元起

不限時秘境咖啡藏身汐止山路裡的民宅

6米高觀景台賞「全台最大彩繪稻田」

桃園豪華露營「1人1泊4食3799元起」

台中北屯最高日賣700碗的超夯肉羹！

中壢人才知道的老字號30元肉骨湯必點

板橋爆紅布丁條外觀神似東坡肉！

9天年假全民瘋出國「出團量增逾2倍」

檳榔放上轉盤　壽司郎：商譽受損將提告

熱門行程

最新新聞更多

全台最高Buffet「饗 A Joy」推新菜

全聯推5款法式甜點！聯名時裝周新包裝

香港快運12／12恢復花蓮直飛　每周4航班

10月餐飲優惠整理包

一覽大巨蛋周邊6家飯店！

驚悚「屍速列車」場景現身桃園！

手搖飲4大飲品買1送1

翰品酒店新莊清倉特賣！最低50元起

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366