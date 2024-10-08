香港快運12／12恢復花蓮直飛　每周4航班

▲香港快運12月恢復「香港－花蓮」直飛航班。（圖／業者提供）



文／中央社

香港快運「香港－花蓮」直飛航班停航6年，將於12月12日重啟包機直航，每周4航班往返；花蓮縣政府指出，盼突破0403震災後交通困境，打通花蓮空中廊道。

國民黨立委傅崐萁2016年時任花蓮縣長期間，首推香港快運班機直飛花蓮。花蓮縣府指出，當時平均載客率高達9成5以上，因2018年0206花蓮大地震後，遊客銳減，同年10月27日宣布停航。

經過4年等待，香港快運航空（HK Express）今天宣布將於今年12月12日起啟動「香港－花蓮」包機直航，每周4個班次（二、四、六、日），滿座可搭載180人。

花蓮縣政府觀光處長余明勲說，花蓮縣府、香港快運及花蓮航空站今年7月起就針對包機直航可行性進行視訊會議討論，9月安排香港快運航空公司花蓮踩線團，4天3夜行程考察花東縱谷、東部海岸、原鄉部落的旅遊資源，增加包機航線信心。

香港快運航空公司地面服務總經理黃柏燊及經理王靖鳳等人，昨天抵達花蓮拜會縣長徐榛蔚，說明2地包機直航規劃，盼吸引港、澳、大灣區等客層。

黃柏燊說，現在年輕人旅遊型態改變，相較大都會城市，更喜歡拜訪有特色旅遊資源，這是花蓮優勢，建議花蓮縣府到香港加強行銷花蓮，爭取更多國際客源。