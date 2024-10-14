超好拍！2024桃園眷村文化節四大亮點一次看

▲已有24年歷史的桃園眷村文化節今年活動更加多元豐富，必訪桃園4大眷村亮點一次看。（資料照／記者湯興漢攝）

生活中心／綜合報導

眷村文化為重要的台灣近代歷史記憶之一，重視眷村文化的桃園過去率全台之先舉辦「眷村文化節」，活動至今已有24年， 2024桃園眷村文化節舉辦超過70場精彩活動，讓民眾近距離體驗眷村生活點滴，更串連新北、臺北和基隆四市共同行銷推廣眷村文化，邀請全國民眾一起感受眷村獨特魅力。

發現桃園眷村的魅力！四大眷村必訪亮點一次看

桃園眷村有什麼特別的？想瞭解桃園眷村文化，不可錯過馬祖新村、憲光二村、忠貞新村及太武新村等4大眷村，徹底顛覆你對眷村的印象。

▲馬祖新村擁有獨特的美式花園洋房風格。（圖／資料照，下同）

1.馬祖新村：過去將、校、尉官雲集的「馬祖新村」是中壢最具代表性的眷村之一，想走進將軍的家來這裡準沒錯！馬祖新村擁有獨特的美式花園洋房風格，昔日還有自己的幼兒園及活動中心，到處走逛別有一番風情；如今更搖身一變成為文創空間，舉辦展覽及文創活動，不只有好買好玩的文創品牌及手作體驗，也有美食、咖啡可享用，更有罕見的眷村民宿，讓眷村文化愛好者，能夠沉浸式體驗眷村生活。

▲太武新村以紅磚、鋼筋水泥砌造成四拼二層房舍建造，相當現代化。

2.太武新村：以紅磚、鋼筋水泥砌造成四拼二層房舍建造的大溪太武新村，每戶皆有獨立衛浴、抽水馬桶、水塔等現代化設備且戶戶庭院廣大，是50年代相當具代表性的美式獨門獨戶眷舍格局，過去配給曾駐防金門參與八二三砲戰的陸軍將校及軍眷，因此建置了八二三砲戰故事館，帶領民眾進一步瞭解太武新村的歷史脈絡。近年在此舉辦「太武藝術季」，透過多組駐村藝術家以各種創意手法展現眷村風情，還有深度走讀活動及文創市集，帶給民眾多元的藝術體驗。

▲近期揭牌的憲光二村是全台唯一全區完整保留的眷村。

3.憲光二村：位於龜山的憲光二村是全台唯一全區完整保留的眷村，也曾是知名電視劇「光陰的故事」取景地，與中壢馬祖新村及大溪太武新村並稱「桃園眷村鐵三角」。原住戶遷村後，由桃園市政府進駐並推動空間整備、文史調查及社區營造行動。今年9月完成第一期的修復工程，其中3排眷舍復原使用，園區內也成立中華民國眷村資源中心 ，收集眷村故事與史料，讓更多人認識昔日眷村風華，讓老眷村走出新希望。

▲▼忠貞新村的國旗屋是近期相當熱門的打卡景點，特殊歷史背景形成當地特有的文化風貌。

4.忠貞新村：近年IG打卡爆紅景點「國旗屋」就位於平鎮忠貞新村，每年雙十節更有當地專屬的國慶升旗典禮。充滿異域風情的忠貞新村背後有著堅貞動人的歷史故事，當年一批批在泰國、緬甸、寮國打游擊的異域孤軍撤台後便安置於桃園龍岡，後來又因東南亞各國新住民遷入，帶動忠貞新村散發濃濃的異國風情，特有的雲南飲食文化也相當著名，如今忠貞新村不僅乘載眷村回憶，也成為異域多元文化的大熔爐。

走訪桃園眷村文化節 沉浸式體驗眷村文化的美好

▲桃園市副市長蘇俊賓邀請國人走訪桃園眷村文化節，沉浸式體驗眷村文化的美好。

今年的桃園眷村文化節於10/5~10/20期間登場，以「共創、記憶活化、解密眷村」三大核心，規劃展演、走讀、美食、市集、工作坊等超過70場主題活動，範圍涵蓋6個行政區、12個場域同步登場，讓眷村文化節不僅是一場場的活動，更是一次對歷史、文化與人情味的深刻體驗。

▲今年更邀請名廚與眷村媽媽聯手上菜，每道菜皆蘊含著眷村故事。

期間曾舉辦了民歌演唱會、眷村劇場「群婆亂舞-唉唷我的媽」重現眷村媽媽的一天，也在太武新村舉辦「眷村餐桌」，邀請台灣四大名廚李隆慶之子－總舖師李均祥與眷村媽媽聯手上菜，也有沉浸式劇團遊走演唱穿梭於太武新村眷舍之中。10/20即將登場的是龜山憲光二村的「眷村一日生活」系列活動，邀請台灣最強雜技團「新象創作劇團」演出經典雜耍技藝與老派魔術，並由金喇叭銅管五重奏演奏群星會歌曲，現場還規劃象棋一對多比賽，體驗眷村精神的凝聚力。

走進桃園眷村，你會發現這裡的每一個角落都在講述一個故事，而這些故事連接了歷史、家族記憶以及對家的思念，相當適合大家在光輝國慶的十月中，走訪桃園感受眷村文化的魅力，即日起至10/20前，錄製REELS捕捉桃園、新北、台北及基隆的經典眷村或歷史場景，並加上「#我們的眷村時代」即可參加抽獎，也與更多人一同分享眷村的美好體驗。

活動更多詳請可以到「桃園眷村文化節」FB粉專查詢。

FB：https://www.facebook.com/bamboofence

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