福島最美風景之一！搭巨型天鵝船遊天鏡湖　超適合安排自駕遊

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撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者柯珮萱

豬苗代湖是日本的第四大湖，別名天鏡湖（てんきょうこ），也是福島知名的景點，如果你是安排自駕遊一定不能錯過這個景點，我們在郡山車站附近租好汽車之後往豬苗代湖方向開，大約1小時10分鐘左右就到附近，還能搭天鵝船遊湖繞一圈。

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▲豬苗代湖也是日本知名的學者，以黃熱病的研究而聞名於世的野口英世的出生地。

豬苗代湖位置

自駕的好處是想停就停，因為看到路邊的風景太美，讓我們忍不住想停車走走，好巧不巧後面正好是磐梯山，藍天白雲好天氣，神社也很有日式風情，其實這只是路邊的鄉間小路，但卻很有療癒的效果，光在這裡就拍了不少照片，當然也需要有好的旅伴才能這樣說走就走，說停就停。

▲磐梯山上白雪覆蓋著山頭，藍色天空、綠色山頭、白雲飄過，將美景完美的呈現。

豬苗代湖交通方式

大眾運輸：由JR「猪苗代」站開車約10分鐘即可抵達。

自行開車：在磐越道「猪苗代磐梯高原交流道」下高速公路，行經國道49號10公里約15分鐘即可抵達。

▲以櫻花樹的角度看磐梯山也是另一種不同的美景。



▲白色和粉色的櫻花好美，但在台灣似乎沒有見過這品種的櫻花。





▲到訪時間是五月中旬，天氣預報福島的櫻花大多已凋謝，能在這裡偶遇也著實令我們興奮不已。

▲水仙花清秀典雅的神韻。

▲芝櫻多是以成片的姿態出現，艷陽高照的小花兒，讓我們這天的旅程充滿春意，繼續往豬苗代湖前進中。

▲豬苗代湖位於日本福島縣會津若松市、郡山市、耶麻郡豬苗代町間的湖，別名天鏡湖（てんきょうこ）。

豬苗代湖環境

▲清澈的湖水就像是鏡子倒映一般，看到旁邊店家好像有水上摩托車與快艇的體驗項目。



▲冬天時會有西伯利亞遠道而來過冬的天鵝和小野鴨聚集在湖邊，如果是冬季也請列入福島必訪景點之一。

▲磐梯山和在湖邊的小天鵝船對映著，像是在曬太陽的概念。

豬苗代湖免費停車場和洗手間

▲不用擔心民生問題，像是小小休息站的感覺，放風一下。

▲以黃熱病的研究而聞名於世的野口英世出生在豬苗代，1000円的日幣上的那位。

豬苗代湖介紹

周圍49公里、面積約104平方公里大的豬苗代湖，周圍僅有翁島，豬苗代湖湖水清澈是因為由磐梯山、安達太良山所流下來的長瀨河為火山性的酸性水質，之後注入豬苗代湖後，使豬苗代湖成為水質PH5以下的弱酸性貧營養湖，造成水中植物、藻類不茂盛，使得湖水的透明度高。





▲來到豬苗代湖還可以搭乘天鵝號遊湖環繞一圈湖景。

▲從停車場的右邊走就是乘船處，需先購買船票，就是在圖中這個售票亭購票。

豬苗代湖船票

可以參考豬苗代湖附近的航線，最短是35分鐘繞翁島的A航線，其他還有沖合和赤崎，花費的時間也不同，可以依照需求挑選，大多都是挑選A航線的居多，門票是大人1000円、小學生550円，遊覽翁島需耗時約35分鐘左右。



▲除了天鵝船也有另外的觀光船，但遊客們都比較想搭天鵝。

▲從搭船處遠眺磐梯山的景緻也更美了，來到這裡處處是美景，一年四季的樣貌略有不同。



豬苗代湖 Lake Inawashiro－ko

電話：02－42－622－048

地址：〒福島県耶麻郡猪苗代町大道西／Fukushima, Yama－gun, Inawashiro－machi, Oaza Chiyoda Ogita 1－4

飛天璇

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