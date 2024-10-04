欣葉2家吃到飽餐廳推新菜！法式小羔羊、和牛漢堡排無限供應

▲NAGOMI推出28道秋季應景料理，上圖為現點現切的「法式小羔羊」。（圖／欣葉集團提供）

記者黃士原／台北報導

秋天到來，欣葉集團旗下Buffet餐廳「NAGOMI」即日起推出28款新菜色，有現切法式小羔羊吃到飽，還有焗烤牡蠣、松葉蟹真丈、蟬衣軟殼蟹。欣葉日本料理則以「暢遊日本東北滋味」為主題，和牛漢堡排、秋鮭醬燒飯糰無限供應。

▲「蟹肉真丈、奶油起士燻鮭卷、白酒無花果」。（圖／欣葉集團提供）

伴隨秋季到來，NAGOMI推出28道應景料理，「蟹肉真丈、奶油起士燻鮭卷、白酒無花果」，以會席料理中的「八寸」為概念所設計，將松葉蟹蟹鉗裹上特製海鮮漿，製成細緻鮮甜的蟹肉真丈，搭配和洋風格的奶油起士燻鮭卷，以及白酒無花果。「無花果佐海老胡麻醬」將秋季盛產的生鮮無花果，搭配友善養殖的無毒白蝦，佐以特調胡麻醬調味。

▲蟬衣軟殼蟹。（圖／欣葉集團提供）

假日則首度推出現點現切的「法式小羔羊」，特選6個月大的小羔羊，取用肋脊部位，以迷迭香、百里香等香料醃製入味後，再高溫爐烤至外皮酥脆、內裡鮮嫩多汁；由道地天婦羅技巧延伸而來的「蟬衣軟殼蟹」，取用細嫩的軟殼蟹，包覆自製白蝦漿，再依序裹上春捲皮、米香粒，油炸至金黃。

▲日式鴨肉涮涮鍋。（圖／欣葉集團提供）

秋天的鴨肉肥美，「日式鴨肉涮涮鍋」以日本的飲食文化為出發，選用帶皮的宜蘭櫻桃鴨切片、手工鴨肉丸，結合多種菇蕈、青蔥涮煮。同樣極具季節特色的「北海道白醬秋鮭」，挑選鮭魚菲力、背脊等部位，先微煎魚肉表面後，再搭配濃郁白醬調味。

此外，餐檯上還有「焗烤牡蠣」、「秋鮭柚庵燒炊飯」、「柚香大根豚肉煮」、「究好猪豚肉捲」等秋季料理。甜點則有「栗子地瓜羊羹」、「柚香優格奶酪」、「秋柿起士餅」、「焦糖無花果馬士卡彭奶酪」。

▲欣葉日本料理本季則以「暢遊日本東北滋味」為主題。（圖／欣葉集團提供）

欣葉日本料理本季則以「暢遊日本東北滋味」為主題，以日本東北地區的飲食文化、料理為基礎，推出十餘款道地又應景的料理。「和牛漢堡排」把和牛與美國牛絞肉依比例混和，擁有豐富的肉汁；「牛肉蒟蒻八幡卷」將富有彈性的蒟蒻塊，以牛腹肉片捲起，經燒烤後搭配特製的柚子胡椒燒肉醬。

▲石燒鍋。（圖／欣葉集團提供）

源自秋田男鹿半島的石燒鍋，欣葉日本料理保留傳統的概念，以味噌、酒粕作為湯底調味，搭配上鮮美海產與配料，再用「鐵玉子」替代石頭，現場烹煮，香氣四溢。

▲乾杯集團旗下鍋物品牌「黑毛屋本家」與「黑毛屋」，分別端出「大和芋珍味和牛鍋」與「柚子鍋」秋季限定鍋物。（圖／記者黃士原攝）

另外，乾杯集團旗下鍋物品牌「黑毛屋本家」與「黑毛屋」，分別端出「大和芋珍味和牛鍋」與「柚子鍋」秋季限定鍋物。大和芋珍味和牛鍋選用日本埼玉縣產大和芋，第一吃是將大和芋與蛋白一同打成泥漿下鍋定型，蘸上醬汁與芥末提味；另一吃法則是把信州蕎麥麵冰鎮後，搭配以山藥泥、海苔絲、柚子皮、芥末特製的醬汁品嚐。

黑毛屋的柚子鍋選用供應日本皇室的西京味噌，搭配當季最新鮮的長野縣產柚子果實、韓國產柚子醬，全都融入柴魚高湯之中。