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「大巨蛋第一排」國聯飯店新改裝！房內賞101煙火、每間都有浴缸

▲坐擁「大巨蛋第一排」的國聯大飯店耗資3億元改裝。（圖／國聯大飯店提供）

▲於1979年開業的本土品牌國聯大飯店，耗資3億元，自去年6月起進行改裝優化。（圖／國聯大飯店提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

耗資3億元、於去年6月啟動改裝，坐擁「大巨蛋第一排」的國聯大飯店，全館達20%客房可欣賞101跨年煙火。業者透露，目前跨年夜住房已近滿房；由於12月周杰倫、阿妹接連於大巨蛋開唱，演唱會期間整體住房率達80%以上。

▲坐擁「大巨蛋第一排」的國聯大飯店耗資3億元改裝。（圖／國聯大飯店提供）

▲國聯大飯店地處台北信義區與東區交會處，從國父紀念館站步行約5分鐘即達。

國聯大飯店地處台北信義區與東區交會處，從國父紀念館站步行約5分鐘即達，距離松山機場約15分車程，又受台北大巨蛋啟用之惠，是坐擁「大巨蛋第一排」的飯店，下榻即可輕鬆將台北101、大巨蛋、國父紀念館、松菸等地標盡收眼底。

▲坐擁「大巨蛋第一排」的國聯大飯店耗資3億元改裝。（圖／國聯大飯店提供）

▲飯店一共規劃243間客房，約48間房都看得到101煙火，且每間客房都有歐式搪瓷浴缸。

業者指出，飯店一共規劃243間客房，約48間房都看得到101煙火，且每間客房都有歐式搪瓷浴缸，第一階段整棟改裝佔比達8成以上，包括飯店空調系統優化，客房樓層家具、地毯與設備更新，以及北馥樓、板石Lounge& Bar兩家餐廳與宴會廳也全新改裝。

▲坐擁「大巨蛋第一排」的國聯大飯店耗資3億元改裝。（圖／國聯大飯店提供）

▲第一階段整棟改裝佔比達8成以上，包括飯店空調系統優化，客房樓層家具、地毯與設備更新。

此外，飯店門口的勞斯萊斯規劃成禮車，用於接送客房VIP、婚宴客人迎娶接送之用，而飯店接待人員的制服也換上三宅一生、山崎隆史、夏姿等國內外設計師品牌作品，或配戴上Hermes領帶，重塑飯店品味和專業形象。

▲坐擁「大巨蛋第一排」的國聯大飯店耗資3億元改裝。（圖／國聯大飯店提供）

▲國聯大飯店預估在改裝後，未來一年的年平均房價4,000至4,500元，年平均住房率目標為70%。

國聯大飯店預估在改裝後，未來一年的年平均房價4,000至4,500元，年平均住房率目標為70%，除持續耕耘美國、歐洲商務客群約佔20%，國人的佔比可達35%，未來也將爭取國際觀光客，其中韓國、日本客群各佔10%，東南亞新加坡、馬來西亞與泰國等國則共佔10%。

▲坐擁「大巨蛋第一排」的國聯大飯店耗資3億元改裝。（圖／國聯大飯店提供）

▲▼國聯大飯店北馥樓包廂可賞101無敵美景；品嚐得到番茄牛肉麵。

▲坐擁「大巨蛋第一排」的國聯大飯店耗資3億元改裝。（圖／國聯大飯店提供）

業者透露，目前2024年跨年夜住房已接近滿房。由於12月周杰倫、阿妹接連於大巨蛋開唱，演唱會期間整體住房率達80%以上，部分日期也已客滿，十分看好演唱會帶動中南部民眾北上，甚至港澳來台跨海追星的粉絲商機。

▲台北福華飯店將於明年2月起封館整修，並攜手萬豪國際集團，更名為「台北福華大飯店，傲途格精選」,台北福華飯店高級雙床房,台北福華飯店8樓。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼台北福華飯店將於明年2月起封館整修，8樓已悄悄換上新畫作；台北福華飯店高級雙床房。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台北福華飯店將於明年2月起封館整修，並攜手萬豪國際集團，更名為「台北福華大飯店，傲途格精選」,台北福華飯店高級雙床房,台北福華飯店8樓。（圖／記者彭懷玉攝）

另外，台北福華飯店將於明年2月封館整修，並攜手萬豪國際集團，更名為「台北福華大飯店，傲途格精選」，包含翻新全館606間客房、大廳等，預計2026年第三至四季完工見客。而8樓已悄悄換上新畫作及4間深咖啡色房門，業者表示將保留紅木傢俱、八卦、字畫等中式元素，並把地毯更換為灰白系列瓷磚。

關鍵字： 台北市旅遊 大安區旅遊 飯店改裝 大巨蛋第一排 國聯大飯店

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