日本免稅改制最新3重點！先付後退、機場檢查商品　最快2025實施

▲日本免稅制度將更改。（圖／ETtoday資料照）

記者蔡玟君／台北報導

日本政府將更改免稅制度，最快2025年開始實施，現在更改後的實施方法進一步明朗化。根據日本政府規劃，未來退稅採「先付後退」，並須將商品帶到機場通過驗證才可辦理，並有3種退稅方式，同時也將廢除消耗品特別的免稅包裝與購買金額上限。

■日本現行免稅制度與亂象

目前日本免稅制度為旅客到掛有「Tax Free」的店家消費達到指定金額，出示護照即可當場以未稅價結帳，部分百貨、商店街則是先以含稅價格結帳，再帶收據到專屬退稅櫃台辦理退稅。購買物品則分為「一般物品」與「消耗品」，消耗品有專屬免稅袋包裝，必須帶離境才可拆封使用。

此次免稅改制是有鑒於許多海外旅客利用享免稅優勢，未依照法規將商品帶離日本，反而轉賣藉此賺取高額差價，也導致日本稅收損失至少上百億，因此決定進行改革。

▲未來日本免稅制度將採「先付後退」，到機場出示護照與商品通過驗證，才能退稅。（圖／記者蔡玟君攝）

■最快2025年免稅制度改變，將採「先付後退、機場驗證」

為了排除不正當行為，日本此次免稅改制以「先付後退」為最大主軸，旅客須先以含稅價購入，將物品帶到機場經確認後才能辦理退稅，最快於2025年開始實施，但詳細實行日尚未確認。

但要如何確認免稅品是否有攜帶出境？根據日本政府構想，將於機場設立自助機台，旅客將商品帶到機場後，出示護照並完成免稅品驗證手續後即可辦理退稅，但實際要如何設置、設置多少機台，仍需視機場人流狀況討論。

▲目前購買藥妝、電池等消耗品若達免稅條件，會以專屬免稅袋包裝，離境才能拆封。（圖／記者蔡玟君攝）

■廢除「一般品」、「消耗品」分類與包裝

免稅品販售條件也將變更。為了提高旅客便利性，計畫廢除「一般品」、「消耗品」分類，並不再使用消耗品專屬免稅包裝，同時取消消耗品購買上限金額50萬日圓的限制。

▲日本未來退稅將到機場辦理。（圖／記者蔡玟君攝）

■退消費稅3方法：現金、信用卡、電子貨幣

未來退稅方式將包括現金、信用卡與電子貨幣3種，現金將透過機場專屬窗口處理，若選擇以信用卡與電子貨幣退稅，則需先在購買店家登記退稅方式、退稅帳戶與旅客相關資訊。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）