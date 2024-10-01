饗賓5大Buffet農曆春節訂位時間一次看　黑卡會員今日先預約

▲饗 A Joy「時濤」餐檯區以日料割烹亭為主軸。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

想在吃到飽餐廳圍爐的民眾開搶了！饗賓集團旗下5個Buffet品牌今日優先提供黑卡會員預約，10月15日開放所有人都能訂位。

饗賓集團旗下饗食天堂、饗饗、饗 A Joy、旭集和果然匯，2025年農曆春節訂位今日開跑，優先提供iEAT饗愛吃黑卡會員預約，10月8日開放金卡會員，10月15日則是所有人都能訂位，以上時間都只能透過電話預訂。

▲饗饗信義店的海鮮餐檯。（圖／記者黃士原攝）

為了避免出現NO SHOW，5個品牌都要先支付訂金，饗 A Joy、饗饗及旭集每人1000元，饗食天堂2人2000元、3人以上3000元，果然匯為1人500元、2人1000元、3人2000元。饗賓提醒，訂位完成後，請1日內完成預付，逾期視同放棄，座位將會釋出，不另行通知。

此外，明年春節期間餐費調漲，詳細可前往各品牌官網查詢（饗食天堂、饗饗、饗 A Joy、旭集和果然匯），2月3日起恢復常態收費標準與用餐時間。

▲漢來海港除夕夜圍爐11／1開放訂位。（圖／記者黃士原攝）

另外，漢來海港餐廳今年也是11月1日開放明（2025）年除夕夜圍爐及農曆春節訂位，除了電話訂位、網路訂位之外，也可以到各分店現場訂位。