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壽司郎x《魔物獵人》聯名活動今日開跑　全台僅3家主題店同步登場

▲壽司郎x《魔物獵人》主題店全台僅有3家。（圖／壽司郎提供）

▲壽司郎x《魔物獵人》主題店全台僅有3家。（圖／壽司郎提供）

記者黃士原／台北報導

壽司郎×《魔物獵人》20周年聯名活動今日開跑，2款隨餐附贈武器插卡的聯名商品開始供應，業者也首度曝光集點抽獎獎品「超大全熟肉槌包」。另外，可以看到各式魔物、遊戲場景以及歷代的遊戲封面的3家主題店也同步登場。

▲壽司郎x《魔物獵人》聯名活動今日開跑。（圖／記者黃士原攝）

▲壽司郎×《魔物獵人》聯名餐點「部位破壞！取得魔物尾巴」。（圖／記者黃士原攝）

今日登場（10月20日截止）的壽司郎×《魔物獵人》20周年特別任務，分別有聯名餐點限量特典、消費滿額贈與聯名商品預購，以及100盤特別任務。點購「部位破壞！取得魔物尾巴」、「任務發生！魔物蛋搬運任務」2款商品，隨餐附贈限定特典-武器插卡，全套共14款，全台限量26萬3200張。點購「野生鮪魚豪華拼盤」也可獲得「魔物獵人20周年紀念貼紙」1張。

▲壽司郎x《魔物獵人》聯名活動今日開跑。（圖／記者黃士原攝）

▲滿額贈「遊戲經典道具圖示吊飾」。（圖／記者黃士原攝）

除了聯名餐點，壽司郎也推出3波滿額贈活動，只要於全台壽司郎門市內用消費，單筆發票金額滿450元，即可獲得限量聯名贈品。今天開始贈送「壽司郎×《魔物獵人》20周年紀念資料夾-獵人款」，第2波9月23日登場，送的是「壽司郎×《魔物獵人》20周年紀念資料夾-魔物款」，第3波10月7日開始，送「遊戲經典道具圖示吊飾」，全套共計10款，隨機贈送。

▲壽司郎x《魔物獵人》聯名活動今日開跑。（圖／記者黃士原攝）

▲加價預購商品「補給品箱保冷袋」。（圖／記者黃士原攝）

9月20日起於全台壽司郎門市內用消費，單筆發票金額滿400元即可加價280元換購「隨從艾路手機架」1個，滿800元則加價560元換購2個，依此類推。9月23日起則可加價300元預購「補給品箱保冷袋」，加價350元預購「蒼火龍不銹鋼杯套組」。

▲壽司郎x《魔物獵人》聯名活動今日開跑。（圖／記者黃士原攝）

▲集點抽獎獎品「超大全熟肉槌包」。（圖／記者黃士原攝）

在聯名活動期間內，在壽司郎全台門市單次用餐滿20盤，可獲得1個集點章、滿40盤可獲得2點；集滿5點有機會抽中「超大全熟肉槌包」（10名）、「魔物獵人20周年聯名限定T-shirt」（10名）及「MSI魔物獵人聯名款27吋電競螢幕」（1名），其中業者也首度曝光肉槌包的真實模樣。

▲▲壽司郎x《魔物獵人》聯名活動今日開跑。（圖／記者黃士原攝）

▲牆上展示《魔物獵人》歷代遊戲封面。

▲▲壽司郎x《魔物獵人》聯名活動今日開跑。（圖／記者黃士原攝）

▲座席桌面還有怨虎龍、蒼火龍等知名魔物。

此外，全台僅3家的壽司郎×《魔物獵人》20周年主題店也同步登場，分別是台北永春店、台中黎明市政南店及高雄中正店。除了匯集《魔物獵人》自2004年推出以來歷代的遊戲封面，等候叫號區可看到常見的遊戲載入畫面、遊戲中的各式場景外，座席桌面還有怨虎龍、蒼火龍等知名魔物。

▲藏壽司13款Tsum Tsum扭蛋9/19登場。（圖／藏壽司提供）

另外，在提前結束「吉伊卡哇（ちいかわ）」聯名活動後，藏壽司上周宣布新的企畫，9月19日起推出13款「迪士尼Tsum Tsum」扭蛋，同時全台有4家門市改裝成主題店，打卡還能抽限量雙鍊組。

藏壽司與迪士尼Tsum Tsum合作，9月19日至11月14日推出13款獨家扭蛋，可愛的米奇、米妮、奇奇與蒂蒂、史迪奇、三眼怪化身5款「立體吊飾」。另有4款實用又療癒的「紙膠帶」和4款疊疊造型的「磁鐵書籤」。

▲藏壽司4家Tsum Tsum主題店打卡可抽雙鍊組。（圖／藏壽司提供）

除了扭蛋，限量「Tsum Tsum束口便當袋」和「三眼怪插手枕」集點贈同步開跑，消費滿300元即可獲贈1點，集滿13點就能帶走「束口便當袋」，集滿16點則可兌換「三眼怪插手枕」。

此外，藏壽司9月19日起，把基隆中正信三店、台北館前店、台中惠文路店和高雄岡山店變成Tsum Tsum主題店，活動期間與特色佈置合影完成指定社群步驟，即有機會獲得雙可愛合金雙鍊組。

關鍵字： 美食雲 壽司郎 魔物獵人

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