王品「肉次方」第7家分店插旗桃園中壢　暫定年底前開幕

▲王品「肉次方」第7間門店插旗桃園中壢。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

「肉次方」為王品集團第一個吃到飽燒肉品牌，繼7月開幕的高雄裕誠店之後，全台第7家分店首度插旗桃園中壢，預計年底前開幕。

肉次方是王品集團第一個燒肉吃到飽品牌，鎖定20-35歲、喜愛大口吃肉的年輕人，提供現切肋眼、紐約客牛排，與牛舌、橫膈膜等50種肉品與海鮮吃到飽，自助吧還有小菜、副食、飲料、甜點。菜單上共有4種價位，598元起到998元，消費者可依據肉品種類與自身「食力」選擇。

肉次方目前全台有6家分店，分別位於台北、新北、台中、台南與高雄，目前籌備第7家分店，首度插旗桃園中壢，預計年底前開幕。

▲肉次方與可樂果跨界合推期間限定的「香蒜奶油牛肉燒」風味餅乾。（圖／王品提供）

此外，肉次方近期與可樂果跨界聯手，推出期間限定「香蒜奶油牛肉燒」風味餅乾，即日起於全台7-ELEVEN限量銷售，憑包裝袋上的截角，年底前周一至周五前往消費798元套餐，可享4人同行1人免費。

▲明水然．樂插旗台中。（圖／記者黃士原攝）

另外，近2年持續展店的「明水然•樂」，近期插旗台中市場，進駐大魯閣新時代購物中心10樓，目前已圍起裝修封板。業者表示，暫定9月底開幕，但仍要視施工進度而定。

明水然•樂主打無菜單鐵板燒，1600元就能享用14道料理，除了一定吃得到日本A5和牛與龍蝦，還有生食級干貝、時令鮮魚等。此外，餐廳也會把在地食材入菜，像是4月開幕的淡水店與宜蘭店，分別使用魚酥、鐵蛋、鴨賞、花生潤餅冰淇淋來創作菜色。